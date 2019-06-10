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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кто следующий?» Головкин показал закулисье победного боя с Роллсом

Экс-чемпион мира в среднем вес казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) опубликовал на своем официальном YouTube-канале видеоролик, посвященный дебютному поединку на стриминговом сервисе DAZN против канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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фотографий

Ролик, получивший подзаголовок «Кто следующий?», показывает закулисье, а также лучшие моменты боя.

Сам поединок Головкин — Роллс состоялся утром 9 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden и прошел в рамках договорного веса 164 фунта. Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда казахстанец нокаутировал канадца.

После победы Головкин бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), заявив о готовности провести с ним третий бой в сентябре. Ответ Альвареса не заставил себя ждать.

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Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.

Недавно Головкин признался, что исход боев в Лас-Вегасе оставил у него неприятный осадок, и потому он хотел бы провести третий поединок с «Канело» в другом месте.

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