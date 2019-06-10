«Кто следующий?» Головкин показал закулисье победного боя с Роллсом

Ролик, получивший подзаголовок «Кто следующий?», показывает закулисье, а также лучшие моменты боя.
Сам поединок Головкин — Роллс состоялся утром 9 июня в
После победы Головкин бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), заявив о готовности провести с ним третий бой в сентябре. Ответ Альвареса не заставил себя ждать.
Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.
Недавно Головкин признался, что исход боев в