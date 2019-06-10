«Кто следующий?» Головкин показал закулисье победного боя с Роллсом

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Ролик, получивший подзаголовок «Кто следующий?», показывает закулисье, а также лучшие моменты боя.

Сам поединок Головкин — Роллс состоялся утром 9 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden и прошел в рамках договорного веса 164 фунта. Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда казахстанец нокаутировал канадца.

После победы Головкин бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), заявив о готовности провести с ним третий бой в сентябре. Ответ Альвареса не заставил себя ждать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/16gfXiFNqY4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.