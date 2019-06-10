DAZN приступил к раскрутке трилогии Головкин — «Канело»

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На официальной странице платформы в твиттере был опубликован фотоколлаж из поединков Головкина и «Канело» с цитатой казахстанца: «Я хочу этого. Он хочет этого. Все этого хотят». На последнем снимке красуется надпись «Трилогия?».

Также DAZN предложил читателям вспомнить триллер, который показали Головкин и «Канело». «Трилогия на горизонте?», — гласит подпись в твитте.

Накануне в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden Головкин успешно дебютировал на DAZN, нокаутировав в четвертом раунде прежде непобежденного канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

После победы казахстанец бросил вызов «Канело», заявив о готовности встретиться с ним в сентябре. Ответ мексиканца не заставил себя ждать.