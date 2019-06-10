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10:52 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN приступил к раскрутке трилогии Головкин — «Канело»

Стриминговый сервис DAZN приступил, судя по всему, к раскрутке третьего боя между казахстанским экс-чемпионом в среднем весе Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и обладателем титулов WBC, WBA (Super) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

На официальной странице платформы в твиттере был опубликован фотоколлаж из поединков Головкина и «Канело» с цитатой казахстанца: «Я хочу этого. Он хочет этого. Все этого хотят». На последнем снимке красуется надпись «Трилогия?».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также DAZN предложил читателям вспомнить триллер, который показали Головкин и «Канело». «Трилогия на горизонте?», — гласит подпись в твитте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden Головкин успешно дебютировал на DAZN, нокаутировав в четвертом раунде прежде непобежденного канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

После победы казахстанец бросил вызов «Канело», заявив о готовности встретиться с ним в сентябре. Ответ мексиканца не заставил себя ждать.

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.

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