DAZN приступил к раскрутке трилогии Головкин — «Канело»
Стриминговый сервис DAZN приступил, судя по всему, к раскрутке третьего боя между казахстанским
Стриминговый сервис DAZN приступил, судя по всему, к раскрутке третьего боя между казахстанским
На официальной странице платформы в твиттере был опубликован фотоколлаж из поединков Головкина и «Канело» с цитатой казахстанца: «Я хочу этого. Он хочет этого. Все этого хотят». На последнем снимке красуется надпись «Трилогия?».
Также DAZN предложил читателям вспомнить триллер, который показали Головкин и «Канело». «Трилогия на горизонте?», — гласит подпись в твитте.
Накануне в
После победы казахстанец бросил вызов «Канело», заявив о готовности встретиться с ним в сентябре. Ответ мексиканца не заставил себя ждать.
Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.