Инсайдер озвучил дату трилогии «Канело» — Головкин и назвал позерством ультиматум Де Ла Хойи

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«Golden Boy может петь любую мелодию, какую пожелает. Это позерство. Сделка формальность, трилогия “Канело” — GGG будет 14 сентября. Сделка будет завершена», — написал Коппинджер в своем твиттере.

Также инсайдер добавил, что есть шанс на то, что их третий бой может состояться в Нью-Йорке.

Тем самым журналист намекнул на недавнее заявление главы Golden Boy Оскара Де Ла Хойи, ведущий дела Альвареса, который отреагировал на победу Головкина над канадцем Стивом Роллсом (19−1, 10 КО) в дебютном бою на стриминговом сервисе DAZN. После победы казахстанец бросил вызов «Канело», добавив, что готов встретиться с ним в сентябре.

Сразу после боя промоутер написал в твиттере, что теперь Головкин должен сразиться с настоящим бойцом, завоевать пояс, а уже после этого рассчитывать на третий бой с мексиканцем. В ответ на это казахстанец заявил, что Де Ла Хойя «слишком много болтает».

Между тем, DAZN уже приступил к раскрутке третьего боя Головкина и «Канело». Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.