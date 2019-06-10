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11:12 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер озвучил дату трилогии «Канело» — Головкин и назвал позерством ультиматум Де Ла Хойи

Третий бой между казахстанским экс-чемпионом в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и обладателем титулов WBC, WBA (Super) и IBF мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) может состояться 14 сентября этого года. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер (The Ring и FOX Sports).

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«Golden Boy может петь любую мелодию, какую пожелает. Это позерство. Сделка формальность, трилогия “Канело” — GGG будет 14 сентября. Сделка будет завершена», — написал Коппинджер в своем твиттере.

Также инсайдер добавил, что есть шанс на то, что их третий бой может состояться в Нью-Йорке.

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Тем самым журналист намекнул на недавнее заявление главы Golden Boy Оскара Де Ла Хойи, ведущий дела Альвареса, который отреагировал на победу Головкина над канадцем Стивом Роллсом (19−1, 10 КО) в дебютном бою на стриминговом сервисе DAZN. После победы казахстанец бросил вызов «Канело», добавив, что готов встретиться с ним в сентябре.

Сразу после боя промоутер написал в твиттере, что теперь Головкин должен сразиться с настоящим бойцом, завоевать пояс, а уже после этого рассчитывать на третий бой с мексиканцем. В ответ на это казахстанец заявил, что Де Ла Хойя «слишком много болтает».

Между тем, DAZN уже приступил к раскрутке третьего боя Головкина и «Канело». Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год — победой мексиканца решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.

Со своей стороны, Де Ла Хойя дал понять, что не намерен торопиться с организацией третьего боя. Ожидается, что на следующей неделе Golden Boy встретится с «Канело» для обсуждения планов и вариантов на осенний бой.

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