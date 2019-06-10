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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

«“Канело” слишком много говорит». Головкин высказался о поясах и пути к победе в трилогии

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в интервью SecondsOut ответил на несколько вопросов относительно третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), ныне владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в этой же категории.

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Боксеры встречались дважды в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя 12 месяцев решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерял все титулы и потерпел первое поражение в карьере.

— «Канело» говорит, что тебе нужен пояс, чтобы претендовать на бой с ним. Ты же дважды дрался с ним, когда у него не было поясов. Ты считаешь такие заявления справедливыми или проявлением неуважения?
— Теперь совсем другая ситуация. У нас большая сделка с DAZN. Для меня не имеет значения, будут ли у нас пояса или нет. Он слишком много говорит. Он знает, что в сентябре наш бой, скорее всего, состоится.

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— Похоже, ты сделал несколько изменений перед боем с «Канело». Что, по твоему, тебе нужно будет сделать, чтобы добиться победы и вернуть пояса?
— Думаю, наш третий бой будет более интересным, более открытым. Это будет настоящий поединок, не как мой или его последний бой, который был больше похож на спарринг. Это будет встреча двух воинов.

Накануне в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden Головкин успешно дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав в четвертом раунде прежде непобежденного канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

После победы казахстанец бросил вызов «Канело», заявив о готовности встретиться с ним в сентябре. Со своей стороны, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя поставил условие для третьего боя. В ответ GGG заявил, что промоутер слишком много болтает и он не обращает внимание на его заявления.

Также Де Ла Хойя дал понять, что не намерен торопиться с организацией третьего боя. Ожидается, что на следующей неделе Golden Boy встретится с «Канело» для обсуждения планов и вариантов на осенний бой.

Между тем, DAZN уже приступил к раскрутке трилогии. По информации инсайдера, Головкин и Альварес встретятся вновь 14 сентября, несмотря на заявления со стороны команды мексиканца.

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