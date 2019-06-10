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13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Бэнкс разобрал ошибки Головкина и объяснил пропущенные удары в дебютном бою на DAZN

Джонатан Бэнкс, новый тренер экс-чемпиона мира в среднем казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), рассказал в беседе с SecondsOut о недоточетах в работе своего подопечного в дебютном бою на стриминговом сервиса DAZN против канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их бой состоялся утром 9 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и завершился в четвертом раунде, когда Головкин нокаутировал соперника.

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«Геннадий выступил хорошо. Никаких оправданий, нам нужно улучшать атаку и защиту. Я считаю, что его атака была довольно хорошей, но в защите были меленькие недочеты, так что нам надо сосредоточиться на этом. Опять же, не оправдываюсь, но если бы у нас было побольше времени в тренировочном лагере, нам удалось бы лучше отработать некоторые вещи. Я не думаю, что Геннадий пропускал удары (от Роллса) потому, что отошел от заданного плана. Просто его естественная реакция на пропущенный удар — это драться. В то же время мы стараемся сделать так, чтобы он наносил в ответ не один, а несколько ударов — пару-тройку по голове и корпусу. Это наша концепция, над которой мы работаем», — сказал тренер.

Бэнкс начал работать с Головкиным в мае этого года. За месяц до этого казахстанец расстался с Абелем Санчесом, с которым сотрудничал с 2010 года.

Бой против Роллса стал для казахстанца первым с сентября 2018 года, когда он в матче-реванше решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и лишившись всех титулов. За 12 месяцев до этого в их первом поединке была зафиксирована ничья.

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