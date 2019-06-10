Бэнкс разобрал ошибки Головкина и объяснил пропущенные удары в дебютном бою на DAZN
Джонатан Бэнкс, новый тренер
Джонатан Бэнкс, новый тренер
Их бой состоялся утром 9 июня на арене Madison Square Garden в
«Геннадий выступил хорошо. Никаких оправданий, нам нужно улучшать атаку и защиту. Я считаю, что его атака была довольно хорошей, но в защите были меленькие недочеты, так что нам надо сосредоточиться на этом. Опять же, не оправдываюсь, но если бы у нас было побольше времени в тренировочном лагере, нам удалось бы лучше отработать некоторые вещи. Я не думаю, что Геннадий пропускал удары (от Роллса) потому, что отошел от заданного плана. Просто его естественная реакция на пропущенный удар — это драться. В то же время мы стараемся сделать так, чтобы он наносил в ответ не один, а несколько ударов —
Бэнкс начал работать с Головкиным в мае этого года. За месяц до этого казахстанец расстался с Абелем Санчесом, с которым сотрудничал с 2010 года.
Бой против Роллса стал для казахстанца первым с сентября 2018 года, когда он в