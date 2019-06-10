Головкин нацелился на третий бой против Альвареса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что готов вновь выйти на ринг против мексиканца Сауля Альвареса. Его слова приводит BBC News.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что готов вновь выйти на ринг против мексиканца Сауля Альвареса. Его слова приводит BBC News.
«Все понимают, что я готов биться с Альваресом. Просто приведите мне его, поговорите с ним. Если вы хотите настоящее шоу, вы это сделаете», — заявил 37-летний Головкин.
6 июня казахстанский спортсмен одержал победу над Стивом Роллсом. Головкин впервые выступал под руководством нового тренера Джонатона Бэнкса.
Головкин дважды бился с Альваресом. В их последнем поединке 15 сентября 2018-го одержал победу мексиканец. Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 килограмма. Головкин же потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
В активе казахстанского боксера 39 побед и одна ничья. У Альвареса 52 победы, одно поражение и две ничьи.