«Геннадий воплотил мою мечту в реальность». Ахмедов — о победе нокаутом в андеркарте GGG и эмоциях от боя Головкина

Ахмедов подчеркнул, что содержанием своего боя доволен и рассказал, как его мотивирует Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО), в андеркарте которого он выступил на арене Madison Square Garden.
— Али, каково это было — впервые выступать на Madison Square Garden еще и при такой поддержке трибун?
— Как я уже ни раз говорил, выступать на арене Madison Square Garden — это была моя заветная мечта с детства. Я всегда мечтал, что однажды я выйду на эту арену. И что в моем углу в роли катмена будет именно Стич. Такая мечта была. И в этот раз так и получилось. Сейчас очень счастлив. Хочу еще раз поблагодарить команду GGG Promotions за предоставленную мне возможность и за то, что помогают воплощать мои мечты в реальность.
— Понятно, что доволен результатом боя. А насколько доволен его содержанием?
— В принципе, содержанием этого боя я абсолютно доволен. Получилось реализовать все, что планировали, все, что задумывали. Я был готов к этому бою. Мы проделали хорошую работу в тренировочном лагере. И в ринге я был готов ко всему. У нас, конечно же, был конкретный план на бой, которого я придерживался.
— Планировал ли завершить бой досрочно, либо это зависело от ситуации?
— Конечно, всегда хочется завершить бой досрочно. Но в ринг я выхожу не за нокаутом, а чтобы побоксировать, показать себя, показать зрелищный бой всем болельщикам, которые пришли, которые смотрели. Это бокс, и никто не знает, когда придет удар. Я боксировал и доволен тем, как все сложилось.
Во время загрузки произошла ошибка.
— Соперник доставил хоть немного хлопот?
— Любой соперник хорош. Ни в коем случае нельзя недооценивать соперника в противоположном углу. Он стоит в ринге, он стоит напротив тебя, и это значит, что он уже достойный оппонент. В целом я готов к любому оппоненту, не выделяю кого-либо. Хлопот особо никаких не было. Я просто вышел и делал то, что должен был.
— В чем, на твой взгляд, ты его превзошел?
— Я не могу оценивать, в чем я его превзошел. Я выхожу боксировать, и в тот вечер реализовал план. А как получилось — пусть решают болельщики, тренеры, специалисты.
— Успел после своего боя посмотреть поединок Головкина?
— Конечно! И как всегда это был всплеск эмоций. Бои Геннадия — это всегда большая мотивация для меня, как, наверное, и для многих других боксеров. Я всегда с восхищением смотрю за боями Геннадия.
Напомним, Ахмедов нокаутировал МакДэниэла в третьем раунде и завоевал вакантный титул WBC International во втором среднем весе. Для 23-летнего казахстанца этот поединок стал седьмым в США и четвертым под эгидой GGG Promotions, за который он выступает с 2018 года.
В главном же событии вечера бокса Головкин в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).
Юлия Милова из Нью-Йорка .