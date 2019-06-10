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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

Обозреватель BoxingScene нашел изменения в Головкине с новым тренером после его дебюта на DAZN

Турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о победе экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) над канадцем Стивом Роллсом (19−1, 10 КО) в рамках дебютного боя на DAZN.

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Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и завершился в четвертом раунде, когда Головкин нокаутировал соперника.

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«Роллс не боец уровня Головкина. Это подтвердилось на ринге. GGG дал своему сопернику шанс проявить себя. Именно поэтому Роллс выглядел неплохо до момента с левым хуком от Головкина. Чудовищный удар нанес серьезный урон канадцу. Я думаю, что это может сказаться на нем в будущем. К сожалению, времени, чтобы подробно оценить уровень Головкина, не было, он определенно улучшил свою технику и действовал разнообразнее. Здесь заметно влияние Бэнкса. Посмотрим, чему он сможет научить своего подопечного ко второму бою в сентябре», — отметил Гемичи.

Напомним, американец Джонатан Бэнкс начал работать с Головкиным в мае этого года. За месяц до этого казахстанец расстался с Абелем Санчесом, с которым сотрудничал с 2010 года. Минувший бой с канадцем стал для казахстанца первым с сентября 2018 года, когда он в матче-реванше решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и лишившись всех титулов. За 12 месяцев до этого в их первом поединке была зафиксирована ничья.

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