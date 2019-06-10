Обозреватель BoxingScene нашел изменения в Головкине с новым тренером после его дебюта на DAZN
Турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о победе
Турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о победе
Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в
«Роллс не боец уровня Головкина. Это подтвердилось на ринге. GGG дал своему сопернику шанс проявить себя. Именно поэтому Роллс выглядел неплохо до момента с левым хуком от Головкина. Чудовищный удар нанес серьезный урон канадцу. Я думаю, что это может сказаться на нем в будущем. К сожалению, времени, чтобы подробно оценить уровень Головкина, не было, он определенно улучшил свою технику и действовал разнообразнее. Здесь заметно влияние Бэнкса. Посмотрим, чему он сможет научить своего подопечного ко второму бою в сентябре», — отметил Гемичи.
Напомним, американец Джонатан Бэнкс начал работать с Головкиным в мае этого года. За месяц до этого казахстанец расстался с Абелем Санчесом, с которым сотрудничал с 2010 года. Минувший бой с канадцем стал для казахстанца первым с сентября 2018 года, когда он в