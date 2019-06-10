Промоутер Головкина назвал единственное препятствие для третьего боя с «Канело»

По его словам, исполнительный директор стримингового сервиса DAZN Джон Скиппер называл подписание контракта с GGG путем к трилогии с «Канело». В ближайшее время Скиперр может провести переговоры с мексиканцем и его промоутером Оскаром Де Ла Хойией.

«Мы сядем и обсудим это с командой. Еще раз: когда GGG подписал контракт с DAZN, Джон Скиппер сказал, что это самый ясный путь к бою с «Канело». В общем, Джону теперь надо провести переговоры с Оскаром и Альваресом. Мы организовали два боя с Golden Boy.. Было много барьеров, GGG со своей стороны сделал много уступок. Но так как они уже сражались дважды, я не думаю, что есть какое-то препятствие для третьего боя — если только сам «Канело» не захочет в третий раз выйти на ринг с Головкиным.

Я не думаю, что есть какая-то причина для спекуляций о другом бое вместе Головкин — Альварес. Перед вторым боем Golden Boy объявляли дедлайн, и в его срок Геннадий уложился, а мы получили поединок. Так что очевидно, что у DAZN, как и у Геннадия, есть стимул сделать этот бой. Это поединок, который нужен для обоих парней по финансовым причинам, этот бой хотят фанаты, а пресса требует его. Честно говоря, это один из самых больших поединков, которые можно сделать в спорте, — заявил Леффлер.

Напомним, что утром 9 июня по казахстанскому времени Головкин вернулся на ринг и в четвертом раунде победил канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

После победы над Роллсом Головкин в ринге бросил вызов Альваресу, на который тот ответил через Instagram. Затем впервые публично появилась информация о планах мексиканца встретиться с промоутерами для обсуждения боя на осень, а DAZN начал раскрутку поединка.