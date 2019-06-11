Forbes подсчитал доход Головкина за год и включил его в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

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Журнал подсчитал доходы спортсменов в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года. За это время Головкин заработал 25,5 миллионов долларов, из которых 23 миллиона — доход от боя против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, а 2,5 миллиона — рекламные контракты.

Первую тройку лидеров рейтинга составили футболисты. Первое место занял аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» — 127 миллионов долларов, вторым стал Криштиану Роналду из «Ювентуса» — 109 миллионов, а третье — бразилец Неймар из ПСЖ со 105 миллионами.

На четвертой строчке расположился Альварес. Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF заработал 94 миллиона за три боя против Головкина, британца Рокки Филдинга и американца Дэниэла Джейкобса, а два миллиона — рекламных контрактах.

Также в ТОП-10 рейтинга вошли:

5. Роджер Федерер (теннис) — 93,4 миллиона долларов

6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) — 89,5

7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) — 89,3

8. ЛеБрон Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол) — 89

9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) — 79,8

10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) — 65,4.

Вместе с Головкиным в рейтинге также вошли еще три боксера: британец Энтони Джошуа (55 миллионов — 45 на боях и 10 на рекламе) занял 13-е место, американец Деонтей Уайлдер — 56-е (30,5 миллиона — 30+0,5), а филиппинец Мэнни Пакьяо — 92-е (26 миллионов — 24+2).

Рейтинг Forbes включает в себя спортсменов из 10 видов и 25 стран, а их совокупный доход оценивается четыре миллиарда долларов. Для попадания в список теперь необходим доход в минимум 25 миллионов.