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11 июня, источник: Vesti.kz

Эксперт сравнил Головкина с «Канело» после дебютного боя на DAZN

Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил действия экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) в бою с канадцем Стивом Роллсом (19−1, 10 КО) и сравнил его с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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Их бой состоялся утром 9 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился в четвертом раунде, когда Головкин нокаутировал соперника.

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«Это был очень легкий бой для Головкина. Он по всем параметрам превосходил соперника. Победа принесла ему уверенность и дала заряд на дальнейшие бои. С другой стороны, я не успел разобрать тактические и технические изменения. Не думаю, что есть какие-либо качественные новшества. Головкин стал терпеливым. Он вернулся к своей методичной стратегии ведения боя. Это выглядит неплохо, но все равно он недостаточно подвижен. На фоне такого Головкина можно понять, как хорошо выглядит “Канело”. Прямо сейчас у GGG нет шансов против “Канело”. Я думаю, что Головкину предстоит многое в себе усовершенствовать», — отметил Джей.

После боя GGG бросил вызов «Канело», заявив, что готов провести с ним третий бой в сентябре. Предыдущие два поединка завершились сперва ничьей, затем победой мексиканца решением судей.

В ответ владелец Golden Boy Оскар Де Ла Хойя назвал главное условие для очередного противостояния Головкина с «Канело». Тем временем, DAZN уже приступил к раскрутке трилогии. По информации инсайдера, заявления Де Ла Хойи являются позерством, а сама трилогия состоится 14 сентября.

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