Эксперт сравнил Головкина с «Канело» после дебютного боя на DAZN
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил действия
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил действия
Их бой состоялся утром 9 июня на арене Madison Square Garden в
«Это был очень легкий бой для Головкина. Он по всем параметрам превосходил соперника. Победа принесла ему уверенность и дала заряд на дальнейшие бои. С другой стороны, я не успел разобрать тактические и технические изменения. Не думаю, что есть
После боя GGG бросил вызов «Канело», заявив, что готов провести с ним третий бой в сентябре. Предыдущие два поединка завершились сперва ничьей, затем победой мексиканца решением судей.
В ответ владелец Golden Boy Оскар Де Ла Хойя назвал главное условие для очередного противостояния Головкина с «Канело». Тем временем, DAZN уже приступил к раскрутке трилогии. По информации инсайдера, заявления Де Ла Хойи являются позерством, а сама трилогия состоится 14 сентября.