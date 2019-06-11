Эксперт сравнил Головкина с «Канело» после дебютного боя на DAZN

«Это был очень легкий бой для Головкина. Он по всем параметрам превосходил соперника. Победа принесла ему уверенность и дала заряд на дальнейшие бои. С другой стороны, я не успел разобрать тактические и технические изменения. Не думаю, что есть какие-либо качественные новшества. Головкин стал терпеливым. Он вернулся к своей методичной стратегии ведения боя. Это выглядит неплохо, но все равно он недостаточно подвижен. На фоне такого Головкина можно понять, как хорошо выглядит “Канело”. Прямо сейчас у GGG нет шансов против “Канело”. Я думаю, что Головкину предстоит многое в себе усовершенствовать», — отметил Джей.