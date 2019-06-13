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13 июня, источник: Vesti.kz

Twitter заблокировал аккаунт Геннадия Головкина

Сервис микроблогов Twitter заблокировал официальный аккаунт экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

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В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса. Другие подробности неизвестны. Команда Головкина эту ситуация пока не комментировала.

Ранее в похожей ситуации оказался экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27−0−1, 19 KO). Его Twitter-аккаунт подвергся хакерской атаке и был заблокирован. Позже его удалось восстановить.

Возможно, аккаунт Головкина также пытались взломать хакеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой последний бой Головкин провел 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, когда в четвертом раунде нокаутировал прежде непобежденного канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). Для казахстанца этот поединок стал дебютным на стриминговом сервисе DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

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