Twitter заблокировал аккаунт Геннадия Головкина
Сервис микроблогов Twitter заблокировал официальный аккаунт
Сервис микроблогов Twitter заблокировал официальный аккаунт
В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса. Другие подробности неизвестны. Команда Головкина эту ситуация пока не комментировала.
Ранее в похожей ситуации оказался
Возможно, аккаунт Головкина также пытались взломать хакеры.
Свой последний бой Головкин провел 8 июня на арене Madison Square Garden в