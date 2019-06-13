Twitter заблокировал аккаунт Геннадия Головкина

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В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса. Другие подробности неизвестны. Команда Головкина эту ситуация пока не комментировала.

Ранее в похожей ситуации оказался экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27−0−1, 19 KO). Его Twitter-аккаунт подвергся хакерской атаке и был заблокирован. Позже его удалось восстановить.

Возможно, аккаунт Головкина также пытались взломать хакеры.