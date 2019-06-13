Промоутер Головкина нашел нейтральное место для третьего боя с «Канело»
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
По словам Леффлера, владелец арены Madison Square Garden в
«Канело» и Головкин уже дрались здесь (на MSG). На этой неделе мы встретились с Джеймсом Доланом: он сказал, что если есть способ привезти третий бой сюда (на MSG), он сделает для этого все возможное. Так что, если такой вариант есть, то это — самое нейтральное место, где может состояться бой, — сказал Леффлер.
Боксеры дважды дрались в
Вскоре после победы «Канело» заключил контракт со стриминговым сервисом DAZN на 365 миллионов долларов. В декабре мексиканец поднялся во второй средний вес, где досрочно победил британца Рокки Филдинга (27−2, 15 КО) и отобрал у того пояс «регулярного» чемпиона WBA. Таким образом мексиканец стал чемпионом в третьей весовой категории (до этого владел титулом в первом среднем). Бой против Филдинга стал для Альвареса первым на MSG.
8 июня в MSG впервые после поражения «Канело» вернулся Головкин. Казахстанец в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) в своем дебютном поединке на DAZN. После победы GGG бросил вызов «Канело», владеющему титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, предложив провести третий бой в сентябре.