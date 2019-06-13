Текущие события
Футбол. Сборные
13.06
Египет1
Танзания0
Футбол. Сборные
11.06
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Сборные
15.06
Индонезия
Вануату
Футбол. Сборные
15.06
Кот-д`Ивуар
Уганда
Все события
Фоторепортажи
8Тренировка сборной России
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
13 июня, источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина нашел нейтральное место для третьего боя с «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), высказался по поводу места проведения третьего боя между казахстанцем и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Его слова приводит BoxingScene.com.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По словам Леффлера, владелец арены Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Джеймс Долан заинтересован в том, чтобы принять этот поединок.

«Канело» и Головкин уже дрались здесь (на MSG). На этой неделе мы встретились с Джеймсом Доланом: он сказал, что если есть способ привезти третий бой сюда (на MSG), он сделает для этого все возможное. Так что, если такой вариант есть, то это — самое нейтральное место, где может состояться бой, — сказал Леффлер.

Читайте также
Промоутер Головкина назвал единственное препятствие для третьего боя с «Канело»

Боксеры дважды дрались в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena: их первый бой в сентябре 2017 года завершился ничьей, а год спустя — победой мексиканца решением судей. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.

Вскоре после победы «Канело» заключил контракт со стриминговым сервисом DAZN на 365 миллионов долларов. В декабре мексиканец поднялся во второй средний вес, где досрочно победил британца Рокки Филдинга (27−2, 15 КО) и отобрал у того пояс «регулярного» чемпиона WBA. Таким образом мексиканец стал чемпионом в третьей весовой категории (до этого владел титулом в первом среднем). Бой против Филдинга стал для Альвареса первым на MSG.

8 июня в MSG впервые после поражения «Канело» вернулся Головкин. Казахстанец в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) в своем дебютном поединке на DAZN. После победы GGG бросил вызов «Канело», владеющему титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, предложив провести третий бой в сентябре.

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Суд отменил приговор, но Кокорин и Мамаев все равно будут сидеть
Кубок Америки по футболу: шанс для Месси и Бразилия без Неймара
Уедет ли Дзюба в Англию? Как изменится «Зенит» этим летом
«СЭ»: защитник «Спартака» перейдет в «Крылья Советов»
Азар представлен на «Бернабеу» в качестве игрока «Реала» (видео)
В Ленобласти убита жена бывшего хоккеиста сборной России
Российский хоккеист положил в Кубок Стэнли новорожденного сына
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь