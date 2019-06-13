Промоутер Головкина нашел нейтральное место для третьего боя с «Канело»

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По словам Леффлера, владелец арены Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Джеймс Долан заинтересован в том, чтобы принять этот поединок.

«Канело» и Головкин уже дрались здесь (на MSG). На этой неделе мы встретились с Джеймсом Доланом: он сказал, что если есть способ привезти третий бой сюда (на MSG), он сделает для этого все возможное. Так что, если такой вариант есть, то это — самое нейтральное место, где может состояться бой, — сказал Леффлер.

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Боксеры дважды дрались в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena: их первый бой в сентябре 2017 года завершился ничьей, а год спустя — победой мексиканца решением судей. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов.

Вскоре после победы «Канело» заключил контракт со стриминговым сервисом DAZN на 365 миллионов долларов. В декабре мексиканец поднялся во второй средний вес, где досрочно победил британца Рокки Филдинга (27−2, 15 КО) и отобрал у того пояс «регулярного» чемпиона WBA. Таким образом мексиканец стал чемпионом в третьей весовой категории (до этого владел титулом в первом среднем). Бой против Филдинга стал для Альвареса первым на MSG.