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13 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж с 8 нокаутами получил бой с экс-соперником чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (8−0, 8 КО) свой следующий бой проведет в рамках вечера бокса 12 июля на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

По информации BoxRec, соперником казахстанца будет Рафаэль Зумбано (39−16−1, 31 КО) из Бразилии. Поединок рассчитан на восемь раундов.

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Зумбано не выходил на ринг с 2017 года, когда в первом раунде проиграл техническим нокаутом экс-боксеру «Астана Арланс» Филипу Хрговичу (8−0, 6 КО). Тот бой был для хорвата дебютом на профессиональном ринге.

Также в 2015 году бразилец встречался с американцем Энди Руисом-младшим (33−1, 22 КО), который в начале июня в Нью-Йорке совершил апсет года, нокаутировав Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) и отобрав у британца титулы WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе, — и уступил ему единогласным решением судей.

Что касается Дычко, то он свой предыдущий бой провел на этой же площадке в Голливуде 10 мая. Казахстанец в третьем раунде нокаутировал 48-летнего ветерана Рэя Остина (29−10−4, 18 КО), продлив серию досрочных побед до восьми в восьми поединках.

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