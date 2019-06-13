Казахстанский супертяж с 8 нокаутами получил бой с экс-соперником чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO

Источник: AP 2019

По информации BoxRec, соперником казахстанца будет Рафаэль Зумбано (39−16−1, 31 КО) из Бразилии. Поединок рассчитан на восемь раундов.

Зумбано не выходил на ринг с 2017 года, когда в первом раунде проиграл техническим нокаутом экс-боксеру «Астана Арланс» Филипу Хрговичу (8−0, 6 КО). Тот бой был для хорвата дебютом на профессиональном ринге.

Также в 2015 году бразилец встречался с американцем Энди Руисом-младшим (33−1, 22 КО), который в начале июня в Нью-Йорке совершил апсет года, нокаутировав Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) и отобрав у британца титулы WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе, — и уступил ему единогласным решением судей.