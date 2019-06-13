«Это будет просто бомба». Сапиев — о нокауте Головкина в дебюте на DAZN, трилогии с «Канело» и боях против Мейвезера и МакГрегора

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Их поединок состоялся 8 июня в Нью-Йорке (США) Madison Square Garden и завершился победой GGG нокаутом в четвертом раунде. Для Головкина этот поединок стал дебютным на стриминговом сервисе DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

После победы GGG бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), владеющему титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, предложив ему провести третий бой в сентябре. Их первый поединок в 2017 году завершился ничьей, а год спустя — победой мексиканца решением судей.

— Я думаю, промоутеры искали соперника не сильно высокого классом, но и не слабого. Слабых соперников на его уровне не бывает — они искали достаточно квалифицированного с большим рейтингом боксера. Это можно назвать проверкой Головкина своих сил перед большими боями, и его смотрибельности на DAZN.

— Что-нибудь мы увидели новое? Что нам дал понять прошедший бой Головкина?

— Я в данном бою нового ничего не заметил. Работа с новым тренером на очень коротком промежутке времени ни о чем нам не сказала. Я понимаю, для того чтобы как-то изменить и перестроить боксера нужно время. Полгода не хватит.

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— Во втором-третьем раунде мы увидели, что Геннадий то ли специально не включал полные мощности, то ли Роллс действительно имел возможности как-то придавить казахстанца. Что это было?

— Вы же сами видели, что Геннадий иногда дает слабинку, такую небольшую — постоит там, отдохнет немножко. Но я понял, что он всегда во внимании. Просто это была такой небольшой передышкой перед главным решающим броском.

В бою бывают такие моменты, когда ты включаешься на полную мощь и когда тебе нужно паузу выждать. И вот этими паузами воспользовался Роллс, нанес несколько ударов. Это бывает. Просто ты берешь паузу и не расслабляешься, а просто боксируешь и изучаешь соперника. а потом опять начинаешь наращивать.

— Когда оптимальный момент, чтобы вновь встретиться с Альваресом?

— Вы сами знаете, что DAZN начинает раскручивать третий бой Головкина и «Канело». В скором будущем можем его увидеть. Может быть даже и в этом году. Я не исключай и четвертый бой.

— Как расценивать заявление Оскара Де Ла Хойи (прим. — промоутера «Канело») о том, что «пусть Головкин сначала завоюет титул, а уже потом подумаем о третьем бое с “Канело”»?

— Думаю, Головкину уже не нужно брать титулы. Он уже зарекомендовал себя как высококлассный боксер. Своими заявления Оскар тем самым дергает, вызывает, будоражит Головкина чуть-чуть, возможно, чтобы сбить его психологический настрой в какой-то решающий момент. И, может быть, ставит какие-то условия, чтобы Головкину было сложнее выступить в третьем бою.

Просто в данный момент, если считать официальные решения — неофициально мы же считаем до сих пор, что Геннадий выиграл оба боя — то Головкин проиграл. И он становится стороной Б и уже не может диктовать условия так, как промоутер Альвареса. Потому что он проиграл. В этом ньюанс. Поэтому Оскар со своей стороны может этого говорить, потому что он сторона А. Чтобы Геннадий еще где-то отбоксировал, чтобы его возраст еще увеличился. Мы же понимаем, что возраст уже подходит к завершению карьеру, к 40 годам.

— Все мы ждем реванша с «Канело». Но сам Геннадий говорил, что его мечта — это бой с Мейвезером. Такой бой может состояться?

— Я думаю, вряд ли такой поединок состоится. Мейвезер уже завершился свою карьеру, свой пик уже прошел, находится не в той форме, в который он был раньше. Поэтому Флойд не будет боксировать с действующими боксерами.

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— Кроме Альвареса, с кем бы еще Головкину можно было бы встретиться и чтобы это был топовый бой?

— С Билли Джо Сондерсом и действующими чемпионами мира. И иногда я ловил себя на мысли, почему бы Головкину не вызвать МакГрегора в октагон. Я аргументирую свои мысли. Конор раньше занимался боксом, он предпочитает побоксировать в октагоне и у Геннадия будет шанс. Второй момент — бороться может МакГрегор и умеет, ноя знаю, что Геннадий тоже хорошо борется, он может защититься. С одной стороны это пиар, может даже хайп, хотя Головкин это не любит делать, а с другой — возможность провести этот бой и заработать такую сумму денег, которую не получал раньше. Первое, это финансовая часть, даже пусть он, например, проиграет, он заработает деньги. А вдруг выиграет, потому что МакГрегор боксирует в октагоне. Геннадий на такой уж и слабый оппонент. Еще плюсы — вызов МакГрегору даст резонанс, что он не побоялся. А вдруг выйдет так, что Головкин выиграет у бойца ММА. Это будет вообще просто бомба.

— Каковы шансы Головкина в октагоне против МакГрегора?

— Так как Конор боец смешанных единоборств, у него больше шансов. Может быть 70 на 30.