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13 июня, источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец выступит в вечере бокса с участием Дычко против экс-соперника чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO

Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера Мусы Турсынгалиева (9−0, 6 КО), выступающего в полулегком весе.

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По информации BoxRec.com, Турсынгалиев вернется на ринг в рамках вечера бокса 12 июля на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США). Его соперник пока неизвестен. Поединок во втором полулегком весе рассчитан на восемь раундов.

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Свой последний бой Турсынгалиева провел на этой же арене 1 марта, когда единогласным решением судей победил американца Винсента Дженнингса (6−7−2, 4 КО).

В рамках шоу 12 июля в Голливуде также выступит казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (8−0, 8 КО). Его соперником станет бразильский боец Рафаэль Зумбано (39−16−1, 31 КО). Последний в 2015 году встречался с американцем Энди Руисом-младшим (33−1, 22 КО), который в начале июня в Нью-Йорке совершил апсет года, нокаутировав Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) и отобрав у британца титулы WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.

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