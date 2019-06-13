Небитый казахстанец выступит в вечере бокса с участием Дычко против экс-соперника чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO

По информации BoxRec.com, Турсынгалиев вернется на ринг в рамках вечера бокса 12 июля на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США). Его соперник пока неизвестен. Поединок во втором полулегком весе рассчитан на восемь раундов.

В рамках шоу 12 июля в Голливуде также выступит казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (8−0, 8 КО). Его соперником станет бразильский боец Рафаэль Зумбано (39−16−1, 31 КО). Последний в 2015 году встречался с американцем Энди Руисом-младшим (33−1, 22 КО), который в начале июня в Нью-Йорке совершил апсет года, нокаутировав Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) и отобрав у британца титулы WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.