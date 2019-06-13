Мадияр Ашкеев дебютирует в Казахстане титульным боем в андеркарте Каната Ислама

30-летний Ашкеев выступит в рамках вечера бокса 5 июля в Алматы, главным событием которого станет бой Каната Ислама (25−0, 20 КО), который возвращается после почти двухлетнего перерыва. Соперники казахстанцев определятся позднее.

По информации Национальной боксерской ассоциации (NBA), на кону в бою будет стоять чемпионский пояс организации в первом среднем весе.

Предстоящий поединок станет для Ашкеева дебютным в Казахстане за время выступлений в профи-ринге. Один бой он провел в России, а остальные — в США.