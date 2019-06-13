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13 июня, источник: Vesti.kz

Мадияр Ашкеев дебютирует в Казахстане титульным боем в андеркарте Каната Ислама

Стали известны детали следующего боя казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (12−0, 6 КО), выступающего в первом среднем весе.

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30-летний Ашкеев выступит в рамках вечера бокса 5 июля в Алматы, главным событием которого станет бой Каната Ислама (25−0, 20 КО), который возвращается после почти двухлетнего перерыва. Соперники казахстанцев определятся позднее.

По информации Национальной боксерской ассоциации (NBA), на кону в бою будет стоять чемпионский пояс организации в первом среднем весе.

Предстоящий поединок станет для Ашкеева дебютным в Казахстане за время выступлений в профи-ринге. Один бой он провел в России, а остальные — в США.

Последний бой Ашкеев провел 23 мая в США, когда решением судей победил местного боксера Сесила Маккаллу (21−3, 8 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior в первом среднем весе, который входит в систему поясов WBC (Всемирного боксерского совета).

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