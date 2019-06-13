Усик получил российскую премию «Легенда бокса» как лучший боксер 2018 года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн — РИА Новости, Василий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн — РИА Новости, Василий
Усик в 2018 году стал победителем первого сезона Всемирной боксерский суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Также Усик защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.
Вручение премий «Легенда бокса» состоялось в четверг в Екатеринбурге во время открытия второго Международного боксерского форума.