Текущие события
Футбол. Сборные
13.06
Египет1
Танзания0
Футбол. Сборные
11.06
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Сборные
15.06
Индонезия
Вануату
Футбол. Сборные
15.06
Кот-д`Ивуар
Уганда
Все события
Фоторепортажи
8Тренировка сборной России
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
13 июня, источник: Спорт РИА Новости

Усик получил российскую премию «Легенда бокса» как лучший боксер 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн — РИА Новости, Василий Конов-мл. Украинец Александр Усик получил российскую премию «Легенда бокса» как лучший боксер 2018 года.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Усик в 2018 году стал победителем первого сезона Всемирной боксерский суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Также Усик защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.

Читайте также
Усик отказался биться с Поветкиным из-за «политической грязи»
Финальный бой первого сезона WBSS между российским боксером Муратом Гассиевым и Усиком в Москве признан «Событием года».

Вручение премий «Легенда бокса» состоялось в четверг в Екатеринбурге во время открытия второго Международного боксерского форума.

 В Москве трагически погибла 26-летняя звезда киберспорта
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу
Суд отменил приговор, но Кокорин и Мамаев все равно будут сидеть
Кубок Америки по футболу: шанс для Месси и Бразилия без Неймара
Уедет ли Дзюба в Англию? Как изменится «Зенит» этим летом
«СЭ»: защитник «Спартака» перейдет в «Крылья Советов»
Азар представлен на «Бернабеу» в качестве игрока «Реала» (видео)
В Ленобласти убита жена бывшего хоккеиста сборной России
Российский хоккеист положил в Кубок Стэнли новорожденного сына
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь