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09:03 (мск), источник: Sports.Ru

WBC и WBA готовы организовать бой Уайлдер — Руис за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Президент WBC Маурисио Сулейман и президент WBA Хилберто Мендоса провели встречу в Мехико.

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Источник: Reuters

Функционеры обсудили дальнейшее сотрудничество и заявили, что готовы провести объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энди Руисом.

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«Это бой, который должен состояться. Но его можно будет сделать только тогда, когда оба боксера выполнят ближайшие обязательства. Руис — первый мексиканский чемпион в тяжелом весе. Он настоящий воин. И, конечно, он хочет пояс WBC. WBA и WBC всегда были партнерскими организациями. Мы хотим делать бокс лучше», — сказал Мендоса.

Деонтей Уайлдер осенью должен провести реванш с Луисом Ортисом. Энди Руис должен провести немедленный реванш с Энтони Джошуа. Бой может пройти в конце года.

Источник — Fight News

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