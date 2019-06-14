WBC и WBA готовы организовать бой Уайлдер — Руис за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Функционеры обсудили дальнейшее сотрудничество и заявили, что готовы провести объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энди Руисом.

«Это бой, который должен состояться. Но его можно будет сделать только тогда, когда оба боксера выполнят ближайшие обязательства. Руис — первый мексиканский чемпион в тяжелом весе. Он настоящий воин. И, конечно, он хочет пояс WBC. WBA и WBC всегда были партнерскими организациями. Мы хотим делать бокс лучше», — сказал Мендоса.