Рой Джонс в августе откроет свой боксерский зал в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший откроет свой боксерский зал в Москве в августе. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в пятницу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший откроет свой боксерский зал в Москве в августе. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в пятницу.
«В августе мы откроем зал в Москве, — сказал Джонс. — Мы планируем открыть несколько в России. В первую очередь, эти залы будут для детей, для юных спортсменов. Открыть зал — недешевое удовольствие, но мы делаем важное и доброе дело».
Рой Джонс в 2015 году получил российское гражданство. Спортсмен, становившийся чемпионом мира в пяти весовых категориях, а также завоевывавший серебро Олимпийских игр, в 2018 году завершил карьеру.