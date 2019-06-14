Семь профессиональных боев пройдут на Всемирном боксерском форуме

Источник: РИА "Новости"

Главным боем вечера станет поединок за «серебряный титул» Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе между россиянином Дмитрием Кудряшовым и южноафриканцем Илунгой Макабу.

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Еще один россиянин Алексей Егоров проведет бой с украинцем Романом Головащенко, Алексей Папин встретится с румыном Александру Журом. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет бой с ганцем Абрахамом Табулом.

Россиянин Юрий Кашинский проведет бой с французом Оливье Вотреном, Евгений Романов — с аргентинцем Ариелем Эстебаном Бракамонте. Также в рамках шоу пройдет реванш между Фирузой Шариповой из Казахстана и россиянкой Юлией Куценко.

Второй Всемирный боксерский форум проходит с 13 по 16 июня в Екатеринбурге.

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