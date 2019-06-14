Текущие события
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Сборные
13.06
Египет1
Танзания0
Футбол. Сборные
15.06
Индонезия
Вануату
Футбол. Сборные
15.06
Кот-д`Ивуар
Уганда
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Все события
Фоторепортажи
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
10:34 (мск), источник: ТАСС

Семь профессиональных боев пройдут на Всемирном боксерском форуме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Семь профессиональных поединков пройдут в рамках вечера бокса на Всемирном боксерском форуме в Екатеринбурге 16 июня. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главным боем вечера станет поединок за «серебряный титул» Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе между россиянином Дмитрием Кудряшовым и южноафриканцем Илунгой Макабу.

Читайте также
Тищенко 16 июня оспорит титул WBO Intercontinental в бою с Табулом

Еще один россиянин Алексей Егоров проведет бой с украинцем Романом Головащенко, Алексей Папин встретится с румыном Александру Журом. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет бой с ганцем Абрахамом Табулом.

Россиянин Юрий Кашинский проведет бой с французом Оливье Вотреном, Евгений Романов — с аргентинцем Ариелем Эстебаном Бракамонте. Также в рамках шоу пройдет реванш между Фирузой Шариповой из Казахстана и россиянкой Юлией Куценко.

Второй Всемирный боксерский форум проходит с 13 по 16 июня в Екатеринбурге.

Смотрите также: «Бой века». Боксер Флойд Мэйуэзер победил Мэнни Пакьяо

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
«Бой века». Боксер Флойд Мэйуэзер победил Мэнни Пакьяо
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Неизвестные истории: РФС представил фильм о сборной России на ЧМ
«Мы хотим Мбаппе». Как Азара встретили в «Реале»
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку
Адвокат Мамаева подал жалобу на спавшего на заседании прокурора
Московское «Динамо» объявило о переходе защитника «Рубина»
Польша, ты где? Россия не заметила соперника в Лиге наций
Кроссовки, которые помогут вам пережить жару
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь