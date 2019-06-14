Казахстанский боксер с восемью нокаутами узнал дату защиты титулов WBA, WBC и WBO
Казахстанский суперсредневес Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО) проведет защиту своих региональных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA
Казахстанский суперсредневес Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО) проведет защиту своих региональных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA
Поединок запланирован на 14 августа. Место проведения боя определяется. В данный момент команда Ербосынулы рассматривает варианты из России, Австралии и Канады. Имя соперника объявят в ближайшее время.
Отметим, что свой последний поединок казахстанец провел в ночь с 24 на 25 марта на «Алматы Арене» против Лукаса Ндафолума из Намибии. Бой продлился все отведенные десять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Ербосынулы. На кону стояли второстепенные титулы WBO Global и WBC Asia, которые защищал казахстанец, и вакантный пояс WBA
После этого успеха казахстанец взлетел на 70-е место рейтинга BoxRec и вошел в ТОП-10 рейтинга WBA. На счету Ербосынулы 11 побед в 11 боях, из них восемь нокаутом. За свою карьеру он выступал в России, Украине, США и Казахстане.