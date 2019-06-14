Тим Цзю узнал имя следующего соперника

Его соперником станет Дуайт Ричи (19−1, 2 КО), сообщает BoxingScene. Бой состоится в Сиднее. 27-летний Ричи является одним из самых перспективных боксёров Австралии.

«Я стремился к этому поединку долгое время. Он, как и я, поднимается в рейтингах. В итоге лучшим из нас станет только один. Для каждого из нас этот поединок может стать прорывом», — сказал Цзю-младший.