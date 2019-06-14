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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Бой казахстанца с экс-соперником чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO оказался под угрозой срыва

В его вечере бокса выступит и другой казахстанец.

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Казахстанскому супертяжеловесу Ивану Дычко (8−0, 8 КО) могут заменить следующего соперника. Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, бразилец Рафаэль Зумбано (39−16−1, 31 КО) не является окончательным вариантом для боя против двукратного олимпийского призера на вечер профи-бокса.

Поединок Дычко с Зумбано анонсирован как восьмираундовый для вечера бокса на 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США), однако будут рассмотрены и другие кандидаты для оппозиции казахстанцу. Последний бой бразилец провел в сентябре 2017 года, когда техническим нокаутом в первом раунде уступил экс-боксеру «Астана Арланс» Филипу Хрговичу (8−0, 6 КО) из Хорватии.

Параллельно с карьерой профи-боксера Зумбано был судьей и инспектором на боксерских боях. Известность 38-летний бразилец получил по боям с британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) и американским мексиканцем Энди Руисом (33−1, 22 КО), который сейчас владеет титулами чемпиона мира по версиям WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.

Добавим, что помимо Дычко в вечере бокса в Голливуде 12 июля выступит еще один казахстанец — 24-летний полулегковес Муса Турсынгалиев (9−0, 6 КО), чей соперник пока не назван.

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