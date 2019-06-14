Бой казахстанца с экс-соперником чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO оказался под угрозой срыва

Казахстанскому супертяжеловесу Ивану Дычко (8−0, 8 КО) могут заменить следующего соперника. Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, бразилец Рафаэль Зумбано (39−16−1, 31 КО) не является окончательным вариантом для боя против двукратного олимпийского призера на вечер профи-бокса.

Поединок Дычко с Зумбано анонсирован как восьмираундовый для вечера бокса на 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США), однако будут рассмотрены и другие кандидаты для оппозиции казахстанцу. Последний бой бразилец провел в сентябре 2017 года, когда техническим нокаутом в первом раунде уступил экс-боксеру «Астана Арланс» Филипу Хрговичу (8−0, 6 КО) из Хорватии.

Параллельно с карьерой профи-боксера Зумбано был судьей и инспектором на боксерских боях. Известность 38-летний бразилец получил по боям с британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) и американским мексиканцем Энди Руисом (33−1, 22 КО), который сейчас владеет титулами чемпиона мира по версиям WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.