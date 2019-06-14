Бой казахстанца с экс-соперником чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO оказался под угрозой срыва
В его вечере бокса выступит и другой казахстанец.
В его вечере бокса выступит и другой казахстанец.
Казахстанскому супертяжеловесу Ивану Дычко (8−0, 8 КО) могут заменить следующего соперника. Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, бразилец Рафаэль Зумбано (39−16−1, 31 КО) не является окончательным вариантом для боя против двукратного олимпийского призера на вечер
Поединок Дычко с Зумбано анонсирован как восьмираундовый для вечера бокса на 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США), однако будут рассмотрены и другие кандидаты для оппозиции казахстанцу. Последний бой бразилец провел в сентябре 2017 года, когда техническим нокаутом в первом раунде уступил
Параллельно с карьерой
Добавим, что помимо Дычко в вечере бокса в Голливуде 12 июля выступит еще один казахстанец — 24-летний полулегковес Муса Турсынгалиев (9−0, 6 КО), чей соперник пока не назван.