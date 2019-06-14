Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Индонезия
Вануату
Футбол. Сборные
20:30
Кот-д`Ивуар
Уганда
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Сборные
13.06
Египет1
Танзания0
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал
Нигерия
Все события
Фоторепортажи
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
14 июня, источник: ТАСС

Боксер Власов проведет бой с Чилембой 24 июля в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Власов проведет бой с малавийцем Айзеком Чилембой 24 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил промоутер Шамир Петросян.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Власов проведет бой с Чилембой 24 июля», — сказал Петросян.

На кону в поединке будет стоять региональный титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В активе Чилембы 25 побед (10 нокаутом) и шесть поражений. Он известен российским болельщикам по поединку с Сергеем Ковалевым, в котором малавиец уступил решением судей. На счету Власова 43 победы (16 нокаутом) и три поражения.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Уйдут ли Фернандо и Зе Луиш? Как изменится «Спартак» летом
Названы самые дорогие футболисты российского чемпионата
Геннадий Орлов рассказал о перспективах Кокорина в футболе
Экс-тренер «Ливерпуля», «Локо» и «Реала» вошел в штаб «Зенита»
Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ
Посольство России в США подтвердило гибель чемпиона России
Кроссовки, которые помогут вам пережить жару
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь