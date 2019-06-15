Текущие события
Футбол. Сборные
15:30
Кот-д`Ивуар0
Уганда1
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия6
Вануату0
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал
Нигерия
Футбол. Сборные
16.06
Алжир
Мали
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
14Матч Легенд, картонный Головин и кокошники
16Самые красивые футболистки чемпионата мира
10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Майки Гарсия договорился о поединке с Дэнни Гарсией

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия (39−1, 30 КО) договорился о проведении поединка с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35−2, 21 КО), сообщает Boxingnews24.

Наверх
Источник: AP 2019

Конкретной даты боя ещё нет. Но известно, что, вероятнее всего, он состоится в октябре. С наибольшей долей вероятности боксёры встретятся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Таким образом, можно прийти к выводу, что Майки Гарсия принял решение продолжать карьеру в полусреднем дивизионе.

Напомним, предыдущий поединок он провёл также в этой категории, уступив в титульном бою единогласным решением судей Эрролу Спенсу. Что касается Дэнни Гарсии, то он в последнем бою сумел нокаутировать Эдриана Гранадоса.

Смотрите также: «Бой века». Боксер Флойд Мэйуэзер победил Мэнни Пакьяо

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
«Бой века». Боксер Флойд Мэйуэзер победил Мэнни Пакьяо
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Делу об изнасиловании дали ход: Роналду вызван в суд
ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева
В детстве он играл мячом из носков. Салаху исполнилось 27 лет
Федору Емельяненко скоро 43, но он хочет продолжать драться
У Глушакова «все в рабочем режиме». «Спартак» вышел из отпуска
Американец выиграл $100000, поверив в худшую команду НХЛ
Роналду не попал в топ-10 лучших игроков сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь