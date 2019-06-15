Майки Гарсия договорился о поединке с Дэнни Гарсией

Источник: AP 2019

Конкретной даты боя ещё нет. Но известно, что, вероятнее всего, он состоится в октябре. С наибольшей долей вероятности боксёры встретятся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Таким образом, можно прийти к выводу, что Майки Гарсия принял решение продолжать карьеру в полусреднем дивизионе.

Напомним, предыдущий поединок он провёл также в этой категории, уступив в титульном бою единогласным решением судей Эрролу Спенсу. Что касается Дэнни Гарсии, то он в последнем бою сумел нокаутировать Эдриана Гранадоса.

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