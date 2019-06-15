Стал известен гонорар Тайсона Фьюри за бой против Тома Шварца

Официальный гонорар Тома Шварца за этот бой составляет 250 тысяч долларов, однако получит он тоже значительно больше — около одного миллиона.
Выступающие в рамках того же шоу Салливан Баррера и Джесси Харт получат 125 и 150 тысяч долларов соответственно.
Отметим, что бой непобежденных Фьюри и Шварца станет главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в
Для 30-летнего Фьюри этот бой станет третьим в США. Последний раз на ринг он выходил в декабре 2018 года, когда встал после двух нокдаунов и свел вничью поединок с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером (41−0−1, 40 КО).
25-летний Шварц впервые в карьере выступит в США — из 24 предыдущих боев 22 он провел в родной Германии, а еще два — в Чехии. Ранее немец владел второстепенным поясом WBO