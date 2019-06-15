Стал известен гонорар Тайсона Фьюри за бой против Тома Шварца

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Официальный гонорар Тома Шварца за этот бой составляет 250 тысяч долларов, однако получит он тоже значительно больше — около одного миллиона.

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Выступающие в рамках того же шоу Салливан Баррера и Джесси Харт получат 125 и 150 тысяч долларов соответственно.

Отметим, что бой непобежденных Фьюри и Шварца станет главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По времени Нур-Султана он пройдет утром 16 июня.

Для 30-летнего Фьюри этот бой станет третьим в США. Последний раз на ринг он выходил в декабре 2018 года, когда встал после двух нокдаунов и свел вничью поединок с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером (41−0−1, 40 КО).