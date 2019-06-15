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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен гонорар Тайсона Фьюри за бой против Тома Шварца

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получит за предстоящий поединок против Тома Шварца не менее 12,5 миллионов долларов. Ровно миллион из этой суммы составляет его официальный гонорар, остальное — бонусы от ESPN, сообщает Аllboxing.ru.

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Официальный гонорар Тома Шварца за этот бой составляет 250 тысяч долларов, однако получит он тоже значительно больше — около одного миллиона.

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Выступающие в рамках того же шоу Салливан Баррера и Джесси Харт получат 125 и 150 тысяч долларов соответственно.

Отметим, что бой непобежденных Фьюри и Шварца станет главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По времени Нур-Султана он пройдет утром 16 июня.

Для 30-летнего Фьюри этот бой станет третьим в США. Последний раз на ринг он выходил в декабре 2018 года, когда встал после двух нокдаунов и свел вничью поединок с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером (41−0−1, 40 КО).

25-летний Шварц впервые в карьере выступит в США — из 24 предыдущих боев 22 он провел в родной Германии, а еще два — в Чехии. Ранее немец владел второстепенным поясом WBO Inter-Continental.

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