Президент Golden Boy рассказал о вероятности проведения третьего боя «Канело» — Головкин в этом году

«Ну, это (третий бой) полностью на усмотрение “Канело”, как он захочет, так и будет. Он в таком положении. Существует целый процесс, через который мы проходим. Нельзя сказать: “Эй, ты будешь драться с этим парнем. Вот и все”. Тем более он (Альварес) уже дважды с ним (Головкиным) встречался. Это были отличные бои, он (Альварес) и во второй раз его побил. Их третий бой может случиться когда угодно. При этом есть и другие хорошие вызовы для “Канело”. Да, поклонники Головкина хотят увидеть трилогию, так как не могут переварить тот факт, что “Канело” его победил. В то же время другие поклонники бокса вышли на нас и сказали, что хотят увидеть бой “Канело” против Каллума Смита. И это был бы прекрасный бой», — приводит слова Гомеса Daily Breeze.