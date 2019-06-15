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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Президент Golden Boy рассказал о вероятности проведения третьего боя «Канело» — Головкин в этом году

Президент Golden Boy Эрик Гомес рассказал, что организация трилогии с Геннадием Головкиным будет зависеть от желания его подопечного Сауля «Канело» Альвареса.

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«Ну, это (третий бой) полностью на усмотрение “Канело”, как он захочет, так и будет. Он в таком положении. Существует целый процесс, через который мы проходим. Нельзя сказать: “Эй, ты будешь драться с этим парнем. Вот и все”. Тем более он (Альварес) уже дважды с ним (Головкиным) встречался. Это были отличные бои, он (Альварес) и во второй раз его побил. Их третий бой может случиться когда угодно. При этом есть и другие хорошие вызовы для “Канело”. Да, поклонники Головкина хотят увидеть трилогию, так как не могут переварить тот факт, что “Канело” его победил. В то же время другие поклонники бокса вышли на нас и сказали, что хотят увидеть бой “Канело” против Каллума Смита. И это был бы прекрасный бой», — приводит слова Гомеса Daily Breeze.

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Напомним, что первые их два поединка прошли осенью 2017 и 2018 годов в Лас-Вегасе. В первом случае была зафиксирована ничья, а во втором — судейским решением победил Альварес.

Возвращение Головкина в ринг состоялось 8 июня в MSG.

Казахстанец в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) в своем дебютном поединке на DAZN.

После победы GGG бросил вызов «Канело», владеющему титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, предложив провести третий бой в сентябре.

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