Глава Top Rank назвал сроки и место проведения поединка Ковалев — Ярд

Глава Top Rank сообщил, что Ярд дал добро на бой на территории Ковалева, но на этот раз потребовал гарантированный гонорар в случае очередного провала организаторов — бой должен был состояться 29 июня, но неназванный Арумом «российских олигарх», который согласился профинансировать мероприятие, в последний момент отказался от взятых на себя обязательств.

Ранее выступавший в Екатеринбурге (РФ) на втором международном боксерском форуме президент WBO Франсиско Валкарсель заявил следующее: «Я не возражаю, чтобы бой прошел в России. Главное, чтобы этот бой состоялся. Мы дали им срок для того, чтобы договориться о бое, но им этого не удалось. Они попросили еще 14 дней на переговоры. Мы же уже назначали торги, но потом что-то произошло, появился новый инвестор, и они не смогли завершить переговоры. Надеюсь, теперь все разрешится».