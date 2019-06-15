Текущие события
Футбол. Сборные
15:30
Кот-д`Ивуар0
Уганда1
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия6
Вануату0
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал
Нигерия
Футбол. Сборные
16.06
Алжир
Мали
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
14Матч Легенд, картонный Головин и кокошники
16Самые красивые футболистки чемпионата мира
10:54 (мск), источник: Vesti.kz

Глава Top Rank назвал сроки и место проведения поединка Ковалев — Ярд

По словам промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions), поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма) россиянина Сергея Ковалева (33−3−1, 28 КО) и обязательного претендента британца Энтони Ярда (18−0, 17 КО) состоится в России. Об этом информирует vRINGe.com.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Глава Top Rank сообщил, что Ярд дал добро на бой на территории Ковалева, но на этот раз потребовал гарантированный гонорар в случае очередного провала организаторов — бой должен был состояться 29 июня, но неназванный Арумом «российских олигарх», который согласился профинансировать мероприятие, в последний момент отказался от взятых на себя обязательств.

Читайте также
Всемирная боксерская организация готова организовать бой Ковалев — Бетербиев

Похоже, сторона Ковалева нашла другого инвестора, но тот захотел подвинуть бой на август, с чем не согласились у Ярда, ведь ранее подписали контракт.

Арум утверждает, что бой состоится в сентябре. Точной даты и места проведения поединка промоутер не обнародовал.

Ранее выступавший в Екатеринбурге (РФ) на втором международном боксерском форуме президент WBO Франсиско Валкарсель заявил следующее: «Я не возражаю, чтобы бой прошел в России. Главное, чтобы этот бой состоялся. Мы дали им срок для того, чтобы договориться о бое, но им этого не удалось. Они попросили еще 14 дней на переговоры. Мы же уже назначали торги, но потом что-то произошло, появился новый инвестор, и они не смогли завершить переговоры. Надеюсь, теперь все разрешится».

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Делу об изнасиловании дали ход: Роналду вызван в суд
ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева
В детстве он играл мячом из носков. Салаху исполнилось 27 лет
Федору Емельяненко скоро 43, но он хочет продолжать драться
У Глушакова «все в рабочем режиме». «Спартак» вышел из отпуска
Американец выиграл $100000, поверив в худшую команду НХЛ
Роналду не попал в топ-10 лучших игроков сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь