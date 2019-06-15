Объявлено о создании Всемирного боксерского фонда

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предложил создать данный фонд с участием Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

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«Умар Кремлев предложил нам создать фонд. Мы согласились с этой инициативой, нам необходимо способствовать развитию бокса и помогать боксерам», — сказал президент IBF Дэрил Пиплз.

Всемирный боксерский фонд возглавит Кремлев. «Я благодарен за доверие, — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России. — В управлении фондом будут принимать участие все президенты организаций, также будут участвовать олимпийские чемпионы. Фонд будет прозрачным».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания. «Мы будем обсуждать с МОК ситуацию, сложившуюся с AIBA. В течение двух недель фонд начнет работу», — добавил Кремлев.

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