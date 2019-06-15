Домашнее насилие: арестован чемпион мира по боксу

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Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.

Как сообщает Boxingscene, 22 мая атлет нарушил судебный запрет о приближении к бывшей девушке, с которой у него есть общий ребенок. Непобежденный боксер привез дочь в дом экс-возлюбленной и отказался уезжать. Ссора достигла апогея, когда спортсмен во время перебранки попросил разрешения воспользоваться туалетом — девушка сразу набрала 911.

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Как итог, боксера обвинили в проникновении на частную территорию со злым умыслом и угрозе безопасности членов семьи. 12 июня Браун предстал перед уголовным судом и был отпущен под залог в размере $5 тыс.

Следующее слушание пройдет 12 августа.

Стоит отметить, что Браун наказывается за домашнее насилие в четвертый раз. Все заявления были поданы одной и той же женщиной.

Уже 3 августа Маркусу предстоит защищать временный титул в бою с экс-чемпионом мира Жаном Паскалем в Нью-Йорке. Этот поединок пока не был отменен.

Браун по праву считается одним из лучших современных полутяжеловесов. Идеальный рекорд (23 победы в 23 поединках) говорит сам за себя. Да и самому боксеру уверенности не занимать.

«Я хочу драться с одним из чемпионов мира. Я — обязательный претендент Александра Гвоздика, он будет драться на этих выходных. Также говорят, что я буду обязательным претендентом Дмитрия Бивола — тут уж не знаю, как все получится. Я готов драться с любым из чемпионов, в бою, который принесет больше денег. Я считаю, что ни один из чемпионов не сможет меня побить. Знаю, что ни Ковалев, ни Гвоздик, ни Бивол не смогут меня победить. Кто там еще… Бетербиев? Я слышал, что он вообще не хочет со мной драться», — сказал представитель США после победы над опытным шведом Баду Джеком.

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В боксерском цехе также высоко ценятся навыки попавшего в неприятности спортсмена. Так чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол отмечал, что промоутер Эдди Хирн выбрал не самую удобную кандидатуру в лице американца для возможного боя.

«Браун хорошо боксирует, его стиль неудобен для меня. Хирн назвал его, поскольку Браун — номер один в рейтинге WBA. Он может выступить в качестве обязательного претендента, так что вероятность встречи с ним высока. Пока ни о чем не договаривались. Но я с радостью выйду на бой с Брауном», — заявил Бивол.

В контексте инцидента с Маркусом Брауном нельзя не упомянуть другой резонансный случай в мире боевых видов спорта, случившийся в 2019 году с одним из величайших легковесов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсоном.

Да, все обошлось.

Эль-Кукуй (именно так называют Тони) одолел Дональда Серроне на UFC 238 в Чикаго и теперь в конце года может разделить восьмиугольник с чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, подраться с которым американец мог не единожды. Но четыре раза срывавшееся противостояние даже не дошло до своего пятого анонса — в спортивную составляющую вмешались страшные личные обстоятельства.

«Я и моя мать находимся в постоянном страхе из-за опасного поведения Тони, который в любой момент может вспыхнуть, как спичка. Его неустойчивое поведение постоянно ухудшается и становится более угрожающим. Я боюсь, что однажды Тони убьет меня и сына. Либо же сам покончит с собой. Произошло множество инцидентов, о которых мне еще предстоит рассказать. У меня есть видео и фото параноидального поведения мужа, где он плачет, смеется и что-то бормочет без каких-либо причин», — цитировал TMZ Sports жену Фергюсона.

Девушке даже пришлось запросить ордер о запрете супругу приближаться к себе и ребенку.

Но не прошло и двух месяцев, как Эль-Кукуй вернулся к тренировкам. Тогда Дана Уайт, президент UFC, переговорил с атлетом по поводу вызвавшей бурю в мире ММА ситуации со здоровьем и остался доволен настроем спортсмена — выздоровевший Тони добился 12 победы подряд и полный сил продолжает охоту на Хабиба.

Анатолий Ильинский

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