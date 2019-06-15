Домашнее насилие: арестован чемпион мира по боксу
Известный американский
Известный американский
Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
Как сообщает Boxingscene, 22 мая атлет нарушил судебный запрет о приближении к бывшей девушке, с которой у него есть общий ребенок. Непобежденный боксер привез дочь в дом
Как итог, боксера обвинили в проникновении на частную территорию со злым умыслом и угрозе безопасности членов семьи. 12 июня Браун предстал перед уголовным судом и был отпущен под залог в размере $5 тыс.
Следующее слушание пройдет 12 августа.
Стоит отметить, что Браун наказывается за домашнее насилие в четвертый раз. Все заявления были поданы одной и той же женщиной.
Уже 3 августа Маркусу предстоит защищать временный титул в бою с
«Я хочу драться с одним из чемпионов мира. Я — обязательный претендент Александра Гвоздика, он будет драться на этих выходных. Также говорят, что я буду обязательным претендентом Дмитрия Бивола — тут уж не знаю, как все получится. Я готов драться с любым из чемпионов, в бою, который принесет больше денег. Я считаю, что ни один из чемпионов не сможет меня побить. Знаю, что ни Ковалев, ни Гвоздик, ни Бивол не смогут меня победить. Кто там еще… Бетербиев? Я слышал, что он вообще не хочет со мной драться», — сказал представитель США после победы над опытным шведом Баду Джеком.
В боксерском цехе также высоко ценятся навыки попавшего в неприятности спортсмена. Так чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол отмечал, что промоутер Эдди Хирн выбрал не самую удобную кандидатуру в лице американца для возможного боя.
«Браун хорошо боксирует, его стиль неудобен для меня. Хирн назвал его, поскольку Браун — номер один в рейтинге WBA. Он может выступить в качестве обязательного претендента, так что вероятность встречи с ним высока. Пока ни о чем не договаривались. Но я с радостью выйду на бой с Брауном», — заявил Бивол.
В контексте инцидента с Маркусом Брауном нельзя не упомянуть другой резонансный случай в мире боевых видов спорта, случившийся в 2019 году с одним из величайших легковесов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсоном.
Да, все обошлось.
«Я и моя мать находимся в постоянном страхе
Девушке даже пришлось запросить ордер о запрете супругу приближаться к себе и ребенку.
Но не прошло и двух месяцев, как
Анатолий Ильинский
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