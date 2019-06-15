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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Усик стал вторым лучшим чемпионом первого тяжелого веса в истории WBC

Бывший абсолютный чемпион первого тяжелого веса, победитель первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинец Александр Усик (16−0, 12 КО) — второй в рейтинге чемпионов дивизиона по версии WBC, сообщает vRINGe.com.

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Источник: Reuters

Всего в истории WBC обладатель титула в этой весовой категории менялся 25 раз. В следующий раз это произойдет совсем скоро, когда вакантный титул организации будет разыгран в Риге (Латвия) в полуфинальном поединке второго сезона Суперсерии между местным бойцом Майрисом Бриедисом (25−1, 18 КО) и Кшиштофом Гловацки (31−1, 19 КО) из Польши. Единственным обидчиком обоих претендентов (на профессиональном ринге) является Усик.

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Ожидаемо украинца опередил в рейтинге легендарный чемпион из США Эвандер Холифилд. А топ-10 выглядит так:

1. Эвандер Холифилд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Хуан Карлос Гомес (Куба/Германия)
4. Дэвид Хэй (Великобритания)
5. Тони Белью (Великобритания)
6. Майрис Бриедис (Латвия)
7. Жолт Эрдеи (Венргия)
8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)
9. Жан-Марк Мормек (Франция)
10. Анакле Вамба (Франция).

Также в WBC обнародовали список из 21 «запоминающегося» боя в истории первого тяжелого веса. С участием украинца таких поединков сразу три:

27 января 2018 года — против Майриса Бриедиса
21 июля 2018 года — против Мурата Гассиева
10 ноября 2018 года — против Тони Белью.

Немного статистики от WBC: за 65-летнюю историю организации состоялось 75 поединков за титул чемпиона мира в этом весе. Чемпионами становились 21 спортсмен. Из них только двоим (Карлос Де Леон и Жан-Марк Мормек) удалось вернуть себе титул, причем первый это сделал трижды.

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