Усик стал вторым лучшим чемпионом первого тяжелого веса в истории WBC

Источник: Reuters

Всего в истории WBC обладатель титула в этой весовой категории менялся 25 раз. В следующий раз это произойдет совсем скоро, когда вакантный титул организации будет разыгран в Риге (Латвия) в полуфинальном поединке второго сезона Суперсерии между местным бойцом Майрисом Бриедисом (25−1, 18 КО) и Кшиштофом Гловацки (31−1, 19 КО) из Польши. Единственным обидчиком обоих претендентов (на профессиональном ринге) является Усик.

Ожидаемо украинца опередил в рейтинге легендарный чемпион из США Эвандер Холифилд. А топ-10 выглядит так:

1. Эвандер Холифилд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Хуан Карлос Гомес (Куба/Германия)

4. Дэвид Хэй (Великобритания)

5. Тони Белью (Великобритания)

6. Майрис Бриедис (Латвия)

7. Жолт Эрдеи (Венргия)

8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)

9. Жан-Марк Мормек (Франция)

10. Анакле Вамба (Франция).

Также в WBC обнародовали список из 21 «запоминающегося» боя в истории первого тяжелого веса. С участием украинца таких поединков сразу три:

27 января 2018 года — против Майриса Бриедиса

21 июля 2018 года — против Мурата Гассиева

10 ноября 2018 года — против Тони Белью.

Немного статистики от WBC: за 65-летнюю историю организации состоялось 75 поединков за титул чемпиона мира в этом весе. Чемпионами становились 21 спортсмен. Из них только двоим (Карлос Де Леон и Жан-Марк Мормек) удалось вернуть себе титул, причем первый это сделал трижды.

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