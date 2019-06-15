Промоутер нашел позитив в сенсационном поражении Джошуа

«Это все давление. Он ощущал на своих плечах весь этот груз. Он ведь суперзвезда № 1 в Британии. А что требуют у обладателя четырех титулов (в том числе и по версии IBO)? Только побед — всегда и везде. А это, скажу я вам, очень даже давит. Джошуа из тех, кто никогда в этом не признается. Он точно не будет жаловаться на давление. Но теперь ему будет намного легче. Теперь он — претендент», — приводит слова промоутера vRINGe.com.