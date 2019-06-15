Промоутер нашел позитив в сенсационном поражении Джошуа
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн нашел позитив в сенсационном поражении своей суперзвезды № 1 британского супертяжа Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) мексиканцу Энди
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн нашел позитив в сенсационном поражении своей суперзвезды № 1 британского супертяжа Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) мексиканцу Энди
По словам Хирна, дальше Джошуа боксировать будет значительно легче.
«Это все давление. Он ощущал на своих плечах весь этот груз. Он ведь суперзвезда № 1 в Британии. А что требуют у обладателя четырех титулов (в том числе и по версии IBO)? Только побед — всегда и везде. А это, скажу я вам, очень даже давит. Джошуа из тех, кто никогда в этом не признается. Он точно не будет жаловаться на давление. Но теперь ему будет намного легче. Теперь он — претендент», — приводит слова промоутера vRINGe.com.
Поможет британцу или же нет претендентский статус в
Как известно, 1 июня обладателю титулов WBA Super, IBF, WBO Джошуа не удался дебют в США — в ходе поединка с Руисом он четыре раза оказывался на канвасе, а в седьмом раунде рефери и вовсе остановил бой.