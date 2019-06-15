Текущие события
Футбол. Сборные
15:30
Кот-д`Ивуар0
Уганда1
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия6
Вануату0
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал
Нигерия
Футбол. Сборные
16.06
Алжир
Мали
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
14Матч Легенд, картонный Головин и кокошники
16Самые красивые футболистки чемпионата мира
13:07 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер нашел позитив в сенсационном поражении Джошуа

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн нашел позитив в сенсационном поражении своей суперзвезды № 1 британского супертяжа Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) мексиканцу Энди Руису-младшему (33−1, 22 КО).

Наверх
Источник: AFP 2019

По словам Хирна, дальше Джошуа боксировать будет значительно легче.

«Это все давление. Он ощущал на своих плечах весь этот груз. Он ведь суперзвезда № 1 в Британии. А что требуют у обладателя четырех титулов (в том числе и по версии IBO)? Только побед — всегда и везде. А это, скажу я вам, очень даже давит. Джошуа из тех, кто никогда в этом не признается. Он точно не будет жаловаться на давление. Но теперь ему будет намного легче. Теперь он — претендент», — приводит слова промоутера vRINGe.com.

Поможет британцу или же нет претендентский статус в бою-реванше с Руисом, узнаем в ноябре-декабре. Стороны ведут переговоры, пытаются согласовать место проведения второго боя. Команда Джошуа намерена провести реванш в Британии, команда Руиса — за Мексику или США.

Как известно, 1 июня обладателю титулов WBA Super, IBF, WBO Джошуа не удался дебют в США — в ходе поединка с Руисом он четыре раза оказывался на канвасе, а в седьмом раунде рефери и вовсе остановил бой.

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Делу об изнасиловании дали ход: Роналду вызван в суд
ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева
В детстве он играл мячом из носков. Салаху исполнилось 27 лет
Федору Емельяненко скоро 43, но он хочет продолжать драться
У Глушакова «все в рабочем режиме». «Спартак» вышел из отпуска
Американец выиграл $100000, поверив в худшую команду НХЛ
Роналду не попал в топ-10 лучших игроков сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь