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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Тренер не виноват». Абель Санчес высказался о Головкине и его первом бое с новым наставником

Бывший тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) Абель Санчес поделился мнением об изменениях и работе казахстанского боксера под руководством нового наставника Джонатана Бэнкса. Его слова приводит BoxingScene.com.

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Санчес признался, что не смотрел поединок бывшего подопечного против канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), так как в это время ужинал со своей супругой. Головкин нокаутировал соперника в четвертом раунде. Тем не менее, тренер не был удивлен, когда услышал от других, что Головкин не выглядел каким-то другим или улучшенным с новым наставником.

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«Мы девять лет вместе работали. Двадцать три нокаута подряд и двадцать защит титула в среднем весе, мы сравнялись в этом с великим Бернардом Хопкинсом, рекорд по нокаутам среди средневесов всех времен. Что он должен делать иначе? Он делает то же самое, что и раньше. Это Геннадий Головкин. Это тот парень, которого мы строили в зале The Summit. Для того, чтобы что-то изменить, нужно время. Тренер не сможет поменять бойца за два или три боя. Для этого нужно два или три года. Так что на раннем этапе вы не увидите большой разницы. Точно так же, как не были крутыми и наши первые три-четыре боя с ним. Но потом мы разогнались, и все было в порядке. Тренер не виноват в том, что Геннадий не делал то, что должен был делать: он просто возвращается к тому, что знает», — сказал Санчес.

Напомним, Бэнкс начал работать с Головкиным в мае этого года. За месяц до этого казахстанец расстался с Санчесом, с которым сотрудничал с 2010 года.

Бой против Роллса стал для казахстанца дебютным на стриминговом сервисе DAZN и первым с сентября 2018 года, когда он в матче-реванше решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и лишившись всех титулов. За 12 месяцев до этого в их первом поединке была зафиксирована ничья.

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