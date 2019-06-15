«Тренер не виноват». Абель Санчес высказался о Головкине и его первом бое с новым наставником
Бывший тренер
Бывший тренер
Санчес признался, что не смотрел поединок бывшего подопечного против канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО), так как в это время ужинал со своей супругой. Головкин нокаутировал соперника в четвертом раунде. Тем не менее, тренер не был удивлен, когда услышал от других, что Головкин не выглядел
«Мы девять лет вместе работали. Двадцать три нокаута подряд и двадцать защит титула в среднем весе, мы сравнялись в этом с великим Бернардом Хопкинсом, рекорд по нокаутам среди средневесов всех времен. Что он должен делать иначе? Он делает то же самое, что и раньше. Это Геннадий Головкин. Это тот парень, которого мы строили в зале The Summit. Для того, чтобы
Напомним, Бэнкс начал работать с Головкиным в мае этого года. За месяц до этого казахстанец расстался с Санчесом, с которым сотрудничал с 2010 года.
Бой против Роллса стал для казахстанца дебютным на стриминговом сервисе DAZN и первым с сентября 2018 года, когда он в