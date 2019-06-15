«Тренер не виноват». Абель Санчес высказался о Головкине и его первом бое с новым наставником

«Мы девять лет вместе работали. Двадцать три нокаута подряд и двадцать защит титула в среднем весе, мы сравнялись в этом с великим Бернардом Хопкинсом, рекорд по нокаутам среди средневесов всех времен. Что он должен делать иначе? Он делает то же самое, что и раньше. Это Геннадий Головкин. Это тот парень, которого мы строили в зале The Summit. Для того, чтобы что-то изменить, нужно время. Тренер не сможет поменять бойца за два или три боя. Для этого нужно два или три года. Так что на раннем этапе вы не увидите большой разницы. Точно так же, как не были крутыми и наши первые три-четыре боя с ним. Но потом мы разогнались, и все было в порядке. Тренер не виноват в том, что Геннадий не делал то, что должен был делать: он просто возвращается к тому, что знает», — сказал Санчес.