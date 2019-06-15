«Я не видел решающего удара». Роллс захотел реванша с Головкиным и назвал победителя в боях с «Канело»

«Я чувствовал, что мы подготовились к бою должным образом, я чувствовал себя уверенно, выходя в ринг. Хотя я определенно ожидал другого результата. Он (Головкин) — сильный нокаутер. Я не видел решающего удара, который он нанес по мне. Просто ударил в нужное место. Я потерял координацию и был дезориентирован. Мой план состоял в том, чтобы больше работать в пятом-шестом раундах. Я разогревался, а затем он нанес этот решающий удар. Мы знали, что он плохо работает головой, но Головкин уделил внимание этому аспекту в первом раунде. В этом бою он работал сразу над несколькими вещами. Затем у меня был успех во втором раунде, но в дальнейшем GGG вернул себе преимущество. Он стал действовать агрессивно и прессинговать меня. Он — великий боец. Он знает, когда использовать свой нокаутирующий удар. Люди спрашивают, замедлился ли он, я не думаю, что GGG ​​замедлился. Его последний бой с “Канело” был на тоненького. Правда, у “Канело” тоже есть большой опыт, он один из лучших боксеров, и он это доказал. Но мне показалось, что первый бой выиграл GGG. Во втором бою перевес “Канело” был минимальным. И я считаю, что Головкин ​​все еще находится в своих лучших кондициях. Я думал, что с ним у меня получится конкурентный бой. Как бы то ни было, я собираюсь вернуться намного сильнее, и я хотел бы через несколько боев провести реванш с Головкиным. GGG — один из лучших боксеров, если не лучший, с кем мне приходилось биться. И это был мой первый бой против парня такого калибра. Мы пытались ранее организовать поединки с боксерами из ТОП-20 и ТОП-10, но так получилось, что я сразу получил бой с одним из лучших. Те парни, которые ему проигрывали, не просили реванша, продолжая карьеру в профи. А я бы с удовольствием с ним снова встретился. Я не люблю проигрывать, но я должен идти дальше, учиться на ошибках и надеяться, что вернусь еще сильнее», — приводит слова Роллса Bad Left Hook.