Абель Санчес отреагировал на слова Головкина «у него нет мексиканского стиля»

«У меня есть свой мексиканский стиль, а прямо сейчас, у меня гибридный стиль. Но раз вы спросили меня об Абеле Санчесе, то я вам отвечу. Санчес всю свою жизнь живет в Калифорнии. У него нет мексиканского стиля».

По словам Санчеса, заявление Головкина его не задело. «Я родился в мексиканской Тихуане в 1955 году. Моя мать — из штата Синаола. Я думаю, что он говорит подобное, чтобы показаться правым. Мне кажется, что когда человек загнан в угол, он кидает такие фразы, чтобы показать, что все в порядке. Это нормально. Послушайте, я горжусь мексиканским происхождением. Геннадий знает, что я мексиканец. Я говорил об этом тысячу раз, он сам это прекрасно слышал. Все в порядке. Я мексиканец», — добавил тренер.