«Уже слишком поздно». Санчес — об обиде на Головкина, ошибке Де Ла Хойи и прогнозе на трилогию с «Канело»

Источник: AP 2019

В апреле этого Головкина после девяти сотрудничества расстался с Санчесом. В мае казахстанец представил нового коуча — Джонатана Бэнкса. 8 июня в Нью-Йорке (США) GGG дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

— Я знаю, что на открытой тренировке он и Джонатон работали над движением головы, Геннадий выглядел легче на ногах и было похоже, что он выбрасывает больше ударов.

— Когда Флойд Мейвезер работал на лапах с Роджером Мейвезером, сколько раз вы видели это в бою?

— Никогда.

— Ты возвращаешься к тому, что ты обычно делаешь. Если бы речь шла о двух-трех годах, то это было бы нормально. За это время тренер начинает внедрять свой стиль, но за 6 недель это невозможно.

— Вы готовили Головкина к двум поединком с «Канело», ожидается и третий бой. Насколько иным будет третий поединок, по вашему мнению?

— По моему мнению, это все зависит от следующего. Если ты попытаешься модифицировать то, что он делает лучше всего… Если он один из самых лучших средневесов в истории, как ты за девять месяцев изменишь то, что он делал так долго на элитном уровне? Ты просто запутаешь его. Оскар Де Ла Хойя тому пример. Когда Оскар бросил Алькасара, с которым у него был очень хороший стиль, и стал слушать трех или четырех отличных тренеров, то это был уже не Оскар. Я не думаю, что Оскар выиграл в еще одном значительном бою после этого. Почему? Потому что он слушал все эти идеи хороших тренеров и не был тем, кем был долгое время. Если бы прошло несколько лет и у Джонатана было время, чтобы осуществить это — тогда OK. Но это короткий промежуток времени.

— Как вы себя чувствуете по поводу вашей ситуации с Геннадием спустя пару месяцев?

— Все закончилось, когда это случилось. Я чувствую, что его направили в неправильное русло, но это мое мнение. У меня есть и другие бойцы в зале. Я должен удостовериться, что они готовы. Я наслаждаюсь тем, что я делаю. Я наслаждаюсь, когда наблюдаю, как мои парни улыбаются после победы.