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15 июня, источник: Спорт РИА Новости

Усик отказался от титула IBF в первом тяжелом весе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинец Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, заявил менеджер боксера Эгис Климас.

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Источник: Спорт РИА Новости

Усик в июле 2018 года стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив российского боксера Мурата Гассиева. Позднее украинец защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) первой лишила Усика чемпионского титула, затем это сделала Всемирная боксерская организация (WBO). Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение присвоить украинцу статус «чемпиона в отпуске».

«Усик обратился в IBF с немедленным отказом от титула IBF в первом тяжелом весе. Таким образом, полноценный чемпионский титул IBF будет сегодня доступен для победителя боя Юниер Дортикос — Эндрю Табити. Усик уведомляет IBF, что в будущем он продолжит свою кампанию в тяжелом весе», — написал Климас в своем аккаунте в Instagram.

Бой Дортикос — Табити состоится в субботу в Риге в рамках ½ финала Всемирной боксерской суперсерии.

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