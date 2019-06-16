Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Источник: Спорт РИА Новости

Бой, проходивший в субботу в Риге, завершился победой Дортикоса нокаутом в десятом раунде.

Для 33-летнего кубинца эта победа стала 24-й при одном поражении. 29-летний Табити потерпел первое поражение при 17 победах.

Бой должен был проходить за временный титул IBF, но в субботу менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас сообщил, что на кону будет полноценный чемпионский пояс IBF, так как его клиент отказался от данного титула.