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00:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бой, проходивший в субботу в Риге, завершился победой Дортикоса нокаутом в десятом раунде.

Для 33-летнего кубинца эта победа стала 24-й при одном поражении. 29-летний Табити потерпел первое поражение при 17 победах.

Бой должен был проходить за временный титул IBF, но в субботу менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас сообщил, что на кону будет полноценный чемпионский пояс IBF, так как его клиент отказался от данного титула.

Во втором полуфинале WBSS в первом тяжелом весе в субботу в Риге встретятся поляк Кшиштоф Гловацкий и латвиец Майрис Бриедис.

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