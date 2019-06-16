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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Боб Арум заявил, что Ковалев проведет бой с Ярдом в России в сентябре

Российский боксер Сергей Ковалев проведет поединок с британцем Энтони Ярдом в России, сообщил промоутер Боб Арум.

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Источник: AP 2019

Бой, по его словам, состоится в сентябре нынешнего года.

— Сегодня мы встретились. Мы договорились, что бой пройдет в России в сентябре, — цитирует Арума Boxingnews24. — Мы встретились с промоутером и менеджером Сергея Эгисом Климасом, а также Фрэнком Уорреном (промоутером Ярда — прим. «СЭ») в моем офисе. Мы подпишем новый контракт.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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