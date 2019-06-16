Боб Арум заявил, что Ковалев проведет бой с Ярдом в России в сентябре

Источник: AP 2019

Бой, по его словам, состоится в сентябре нынешнего года.

— Сегодня мы встретились. Мы договорились, что бой пройдет в России в сентябре, — цитирует Арума Boxingnews24. — Мы встретились с промоутером и менеджером Сергея Эгисом Климасом, а также Фрэнком Уорреном (промоутером Ярда — прим. «СЭ») в моем офисе. Мы подпишем новый контракт.