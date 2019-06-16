Жесткий удар локтем в голову и нокдаун после гонга. Боксерский вечер в Риге закончился скандалом
Так бывает, когда рефери косячит.
Так бывает, когда рефери косячит.
15 июня на боксерском вечере в Риге определились финалисты второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
В отличие от прошлого года, тут нет ни Александра Усика, ни Мурата Гассиева, но
Бриедис и Дортикос снова сумели подобраться очень близко к Кубку Мохаммеда Али и $10 млн призовых за победу в турнире.
Сначала Дортикос завершил очень скучный бой против американца Эндрю Табити роскошным нокаутом в 10-м раунде.
После этого на ринг вышли Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацкий. И, как ни странно, объединяет этих парней только Александр Усик. В прошлом году украинец бил Бриедиса в Латвии, а в 2016-м — Гловацкого в Польше.
Отличий между Бриедисом и Гловацким гораздо больше: стойки, возраст, рекорды и количество подписчиков в инстаграме. А когда Кшиштоф только начинал в боксе, выступая по любителям, Майрис набивал себе статистику в кикбоксинге.
Статус главного фаворита всего турнира давал повод Бриедису быть фаворитом и конкретно в этом бою. Но не настолько большим, как это часто происходит в боксе. Победу Гловацкого предлагали взять за коэффициент от трех до четырех.
Предполагалось, что Майрису будет гораздо проще, ведь, помимо прочих факторов, он выступает у себя дома.
Обслуживал поединок известный рефери Роберт Берд (работал, например, на боях Ковалев — Уорд и Мейвезер — Макгрегор). Но несмотря на его высокий статус, бой Гловацкого и Бриедиса прямо сейчас больше обсуждают в контексте ужасной работы главного судьи.
Во втором раунде Гловацкий бьет Бриедиса по затылку, Берд произносит команду «стоп», Майрис бьет соперник локтем, и тот падает.
Берд вмешивается, снимает с Бриедиса одно очко, но не дает ни минуты Гловацкому на восстановление. Итог — через несколько секунд Майрис отправляет соперника в нокдаун. Многие отмечают, что не совсем чисто.
На этом, казалось бы, раунд мог закончиться. Звучит гонг, но Берд
Кшиштоф выходит на третий раунд, но через 20 секунд падает после правого бокового от Бриедиса. На этом бой заканчивается, и Майрис попадает в финал WBSS.