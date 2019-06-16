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10:59 (мск), источник: Sport24

Жесткий удар локтем в голову и нокдаун после гонга. Боксерский вечер в Риге закончился скандалом

Так бывает, когда рефери косячит.

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15 июня на боксерском вечере в Риге определились финалисты второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.

В отличие от прошлого года, тут нет ни Александра Усика, ни Мурата Гассиева, но по-прежнему есть Майрис Бриедис и Юниер Дортикос. Так получилось, что оба боксера в 2018-м вылетели на стадии полуфиналов.

Бриедис и Дортикос снова сумели подобраться очень близко к Кубку Мохаммеда Али и $10 млн призовых за победу в турнире.

Сначала Дортикос завершил очень скучный бой против американца Эндрю Табити роскошным нокаутом в 10-м раунде.

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После этого на ринг вышли Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацкий. И, как ни странно, объединяет этих парней только Александр Усик. В прошлом году украинец бил Бриедиса в Латвии, а в 2016-м — Гловацкого в Польше.

Отличий между Бриедисом и Гловацким гораздо больше: стойки, возраст, рекорды и количество подписчиков в инстаграме. А когда Кшиштоф только начинал в боксе, выступая по любителям, Майрис набивал себе статистику в кикбоксинге.

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Статус главного фаворита всего турнира давал повод Бриедису быть фаворитом и конкретно в этом бою. Но не настолько большим, как это часто происходит в боксе. Победу Гловацкого предлагали взять за коэффициент от трех до четырех.

Предполагалось, что Майрису будет гораздо проще, ведь, помимо прочих факторов, он выступает у себя дома.

Обслуживал поединок известный рефери Роберт Берд (работал, например, на боях Ковалев — Уорд и Мейвезер — Макгрегор). Но несмотря на его высокий статус, бой Гловацкого и Бриедиса прямо сейчас больше обсуждают в контексте ужасной работы главного судьи.

Во втором раунде Гловацкий бьет Бриедиса по затылку, Берд произносит команду «стоп», Майрис бьет соперник локтем, и тот падает.

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Берд вмешивается, снимает с Бриедиса одно очко, но не дает ни минуты Гловацкому на восстановление. Итог — через несколько секунд Майрис отправляет соперника в нокдаун. Многие отмечают, что не совсем чисто.

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На этом, казалось бы, раунд мог закончиться. Звучит гонг, но Берд почему-то не останавливает поединок. Почти восьмисекундная задержка рефери приводит к тому, что Гловацкий снова падает в нокдаун.

Кшиштоф выходит на третий раунд, но через 20 секунд падает после правого бокового от Бриедиса. На этом бой заканчивается, и Майрис попадает в финал WBSS.

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