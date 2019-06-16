Фьюри нокаутировал Шварца за 354 секунды. После боя он спел мировой хит на главной арене Вегаса
Тайсон — очень крутой.
Тайсон — очень крутой.
28 ноября 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко. Украинец проиграл впервые за 11 лет, а британец стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring.
Не прошло и двух недель, как Фьюри слил пояс IBF в унитаз (буквально), так как его лишили титула
В июне 16-го у Фьюри нашли анаболический стероид нандролон, однако позднее обвинения были сняты. Запланированный на 9 июля реванш с Кличко перенесен на 29 октября.
Чуть позже Фьюри отказался от оставшихся поясов и сообщил, что у него депрессия и проблемы с наркотиками. Проба боксера от 22 сентября 2016-го дала положительный результат на кокаин.
В июле 2017-го Фьюри написал в твиттере, что завершает карьеру. Серьезность его заявления подтверждали весы, который показывали под боксером 160 кг.
К началу февраля Тайсон уже готовил свое возвращение на ринг и сбросил порядка 40 кг.
Летом 2018-го Фьюри вернулся на ринг. В июне он победил албанца Сефера Сефери, в августе без проблем разобрался с итальянцем Франческо Пьянета, а 2-го декабря Тайсон, который еще полтора года назад страдал от депрессии и лишнего веса, вышел драться за чемпионский пояс WBC против одного из самых опасных тяжей планеты Деонтея Уайлдера.
В том бою было все: нокдауны, размены, серии, передвижения, мощные удары, гематомы и веселе.
Итогом стала ничья, а многие ведущие боксерские аналитики и порталы признали этот поединок лучшим в ушедшем году.
Пока реванш Фьюри и Уайлдера находится на стадии слухов и формальных обсуждений, боксеры не теряют времени и дерутся.
Вот ровно месяц назад Уайлдер отправляет в глубокий нокаут Доминика Бризила через 140 секунд после начала боя.
А Фьюри сегодня привезли впервые побоксировать в
Соперником британца стал непобежденный немец Том Шварц. На протяжении всей своей карьеры Шварц боксировал исключительно в пределах родной Германии (и два раза — в Праге), бил никому не известных парней, а самым значимым достижением Шварца пока можно считать описание на «Википедии», где Тома называют «усовершенствованной версией Кличко».
Букмекеры не совсем разделяли настрой авторов этих строк, поэтому давали на победу боксера из Германии коэффициенты от 13 и выше.
Накануне боя Том решил появиться на дуэли взглядов с батончиком «Сникерс», рассчитывая вызвать у зрителей ассоциации с Энди Руисом. Напомним, не так давно Руис совершил главный апсет последних лет, победив Энтони Джошуа.
Не помогло. Во втором раунде рефери впервые отсчитал Шварцу нокдаун, а за 10 секунд до гонга Фьюри начал забивать Тома у канатов. Судья решил, что со Шварца хватит, и остановил поединок на отметке 02:54. Это выглядело вот так.
Но наибольшее внимание к этому бою привлекли два других эпизода.
«Хочу поблагодарить ESPN за отличное шоу. Никогда раньше не видел такого промо. Рад, что присоединился к лучшей команде в мире. У нас зарезервированы даты 21 сентября и 5 октября, а в следующем году мы будем охотиться на Уайлдера, чтобы заставить его отдать мне этот пояс», — сказал Фьюри сразу после боя.
И, кажется, в начале 2020-го нас ждет очень увлекательный реванш.