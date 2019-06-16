Чемпион ОИ по боксу Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере

В 10-раундовом поединке весовой категории до 90,71 кг в Екатеринбурге он выиграл в воскресенье у Абрахама Табула из Ганы техническим нокаутом в первом раунде и стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

Тищенко отправил соперника в нокдаун за 20 секунд до конца первого раунда, после возобновления боя устроил атакующий штурм, во время которого ганец не отвечал на атаки противника и судья решил остановить поединок.

На счету 27-летнего Тищенко теперь пять побед (три нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

В активе 28-летнего Табула 16 побед (13 нокаутом), два поражения и одна ничья.