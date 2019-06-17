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09:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Это не камень в огород его навыков». Аналитик оценил форму Головкина и высказался о его «старении»

Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс поделился мнением о том, что экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) демонстрирует признаки старения.

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8 июня в Нью-Йорке (США) Головкин дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав в четвертом раунде прежде непобежденного канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

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«Я думаю, что Головкин выглядел хорошо. Бойцов уровня Роллса GGG обычно “съедает” за один или два удара. Затем в первой трети боя он их сотрясает. Проблема Геннадия в том, что он не быстро выходит на пиковый уровень. Геннадию 37 лет и я не вижу проблем в том, что он демонстрирует признаки спада. Он регулярно сдает допинг-тесты для VADA. Его избегали, когда он был на пике карьеры. А “Канело” великий боец, плюс моложе на восемь лет. Большинство “чистых” (в плане допинга) бойцов слегка “стареют” в 37. Но так устроены люди. Головкин, теряющий форму в 37 лет — это то, что должно случиться. 99 процента бойцов в истории были лучше в 27 лет, чем в 37. Это не камень в огород его навыков. Он (Головкин) до сих пор обладает мощным ударом и агрессивной техникой. Но его скорость теряется и ему будет все тяжелее в ринге против молодых боксеров», — написал автор.

Бой против Роллса стал для казахстанца первым с сентября 2018 года, когда он в матче-реванше решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и лишившись всех титулов. За 12 месяцев до этого в их первом поединке была зафиксирована ничья.

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