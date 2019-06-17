«Это не камень в огород его навыков». Аналитик оценил форму Головкина и высказался о его «старении»
Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс поделился мнением о том, что
Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс поделился мнением о том, что
8 июня в
«Я думаю, что Головкин выглядел хорошо. Бойцов уровня Роллса GGG обычно “съедает” за один или два удара. Затем в первой трети боя он их сотрясает. Проблема Геннадия в том, что он не быстро выходит на пиковый уровень. Геннадию 37 лет и я не вижу проблем в том, что он демонстрирует признаки спада. Он регулярно сдает
Бой против Роллса стал для казахстанца первым с сентября 2018 года, когда он в