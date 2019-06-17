«Это не камень в огород его навыков». Аналитик оценил форму Головкина и высказался о его «старении»

«Я думаю, что Головкин выглядел хорошо. Бойцов уровня Роллса GGG обычно “съедает” за один или два удара. Затем в первой трети боя он их сотрясает. Проблема Геннадия в том, что он не быстро выходит на пиковый уровень. Геннадию 37 лет и я не вижу проблем в том, что он демонстрирует признаки спада. Он регулярно сдает допинг-тесты для VADA. Его избегали, когда он был на пике карьеры. А “Канело” великий боец, плюс моложе на восемь лет. Большинство “чистых” (в плане допинга) бойцов слегка “стареют” в 37. Но так устроены люди. Головкин, теряющий форму в 37 лет — это то, что должно случиться. 99 процента бойцов в истории были лучше в 27 лет, чем в 37. Это не камень в огород его навыков. Он (Головкин) до сих пор обладает мощным ударом и агрессивной техникой. Но его скорость теряется и ему будет все тяжелее в ринге против молодых боксеров», — написал автор.