Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Все события
Фоторепортажи
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
10:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Осталось неприятное послевкусие». Назван крайний срок для трилогии Головкин — «Канело»

Журналист Роберт Моралес в своей статье на Daily News высказался по поводу организации третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

8 июня в Нью-Йорке (США) Головкин дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). После победы казахстанец бросил вызов «Канело», предложив провести третий поединок в сентябре.

Читайте также
Президент Golden Boy рассказал о вероятности проведения третьего боя «Канело» — Головкин в этом году

Со своей стороны, президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес дал понять, что судьба трилогии в этом году завит от решения «Канело».

«Трилогии могут быть великолепными, но нет никаких гарантий, что в этом году мы получим третий бой между “Канело” и Головкиным. В всяком случае, таков был месседж Гомеса во время телефонного разговора. Golden Boy продвигает Альвареса, который в сентябре выиграл решением большинства судей у Головкина на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, отобрав у того два пояса. Это был близкий поединок, который, на самом деле, был ничейным. Их первый бой — в сентябре 2017 года — вызвал недовольство у фанатов и журналистов. Головкин, казалось, выиграл довольно близким решением — у нас было 115−113 в пользу GGG — но судьи насчитали ничью. Судья Аделайда Берд имела абсолютно абсурдный счет 118−110 в пользу Альвареса. Да, первые два поединка, несомненно, неприятное послевкусие у Головкина и его сторонников. Но Альварес — чемпион, и сейчас на ходу. Так говорит Гомес, который не был впечатлен победой Головкина нокаутом над Роллсом. Гомес сказал, что он и Оскар Де Ла Хойя должны встретиться с Альваресом в пятницу, чтобы начать обсуждение вариантов (на следующий бой). Опять же, Гомес повторил, что ни он, ни Де Ла Хойя решений не принимают. На вопрос о том, предпочел бы он, чтобы трилогия состоялась в сентябре или следующем году, Гомес сказал: “Оба варианта хороши. На самом деле, это не имеет значения. Я имею в виду, “Канело” уже дважды дрался с Головкиным и оба раза побил его. Это может случиться когда угодно”. Но не стоит забывать, что “Канело” всего 28, а Головкину уже 37. Если мы не получим трилогию в этом году или крайний срок — в мае следующего, то можем уже никогда ее не увидеть», — написал автор.

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Обновления под Лигу чемпионов: как изменится «Краснодар» летом
Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Уайт не исключил, что соперником Нурмагомедова станет Фергюсон
Сборная Катара отыгралась со счета 0:2 в матче Кубка Америки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь