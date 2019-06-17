«Осталось неприятное послевкусие». Назван крайний срок для трилогии Головкин — «Канело»

«Трилогии могут быть великолепными, но нет никаких гарантий, что в этом году мы получим третий бой между “Канело” и Головкиным. В всяком случае, таков был месседж Гомеса во время телефонного разговора. Golden Boy продвигает Альвареса, который в сентябре выиграл решением большинства судей у Головкина на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, отобрав у того два пояса. Это был близкий поединок, который, на самом деле, был ничейным. Их первый бой — в сентябре 2017 года — вызвал недовольство у фанатов и журналистов. Головкин, казалось, выиграл довольно близким решением — у нас было 115−113 в пользу GGG — но судьи насчитали ничью. Судья Аделайда Берд имела абсолютно абсурдный счет 118−110 в пользу Альвареса. Да, первые два поединка, несомненно, неприятное послевкусие у Головкина и его сторонников. Но Альварес — чемпион, и сейчас на ходу. Так говорит Гомес, который не был впечатлен победой Головкина нокаутом над Роллсом. Гомес сказал, что он и Оскар Де Ла Хойя должны встретиться с Альваресом в пятницу, чтобы начать обсуждение вариантов (на следующий бой). Опять же, Гомес повторил, что ни он, ни Де Ла Хойя решений не принимают. На вопрос о том, предпочел бы он, чтобы трилогия состоялась в сентябре или следующем году, Гомес сказал: “Оба варианта хороши. На самом деле, это не имеет значения. Я имею в виду, “Канело” уже дважды дрался с Головкиным и оба раза побил его. Это может случиться когда угодно”. Но не стоит забывать, что “Канело” всего 28, а Головкину уже 37. Если мы не получим трилогию в этом году или крайний срок — в мае следующего, то можем уже никогда ее не увидеть», — написал автор.