В Екатеринбурге устроили большое боксерское шоу

Источник: РИА "Новости"

«Мы договорились о создании поясов WBA Russia и IBF Russia, чтобы были рейтинги, было взаимодействие между промоутерами и менеджерами», — цитирует РИА Новости генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

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Кстати, на форуме подержали его идею создать глобальный фонд помощи боксерам. «Эта инициатива поможет самим спортсменам и принесет уважение всему боксерскому сообществу», — отметил президент Международной боксерской федерации Дэррил Пиплз.

В последний день форума на арене КРК «Уралец» прошло шоу тяжеловесов, в котором шесть из семи поединков стали титульными на пояса WBC, WBO, IBF и WBA.

Открыл турнир бой между Фатимой Дудиевой из Беслана и Тамарой Мелконян из Москвы (победила представительница Северной Осетии).

В главном событии вечера Илунгу Макабу из Конго техническим нокаутом в пятом раунде одержал победу над россиянином Дмитрием Кудряшовым и стал обладателем титула WBC Silver.

Между тем в рамках форума прошел благотворительный аукцион: удалось собрать более 12 миллионов рублей в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.