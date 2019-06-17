Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Все события
Фоторепортажи
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
09:37 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге устроили большое боксерское шоу

Второй Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге. Главы и представители спортивных организаций и промоутерских компаний обсудили стратегию развития единоборств, а кульминацией стало большое боксерское шоу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы договорились о создании поясов WBA Russia и IBF Russia, чтобы были рейтинги, было взаимодействие между промоутерами и менеджерами», — цитирует РИА Новости генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Читайте также
Боб Арум заявил, что Ковалев проведет бой с Ярдом в России в сентябре

Кстати, на форуме подержали его идею создать глобальный фонд помощи боксерам. «Эта инициатива поможет самим спортсменам и принесет уважение всему боксерскому сообществу», — отметил президент Международной боксерской федерации Дэррил Пиплз.

В последний день форума на арене КРК «Уралец» прошло шоу тяжеловесов, в котором шесть из семи поединков стали титульными на пояса WBC, WBO, IBF и WBA.

Открыл турнир бой между Фатимой Дудиевой из Беслана и Тамарой Мелконян из Москвы (победила представительница Северной Осетии).

В главном событии вечера Илунгу Макабу из Конго техническим нокаутом в пятом раунде одержал победу над россиянином Дмитрием Кудряшовым и стал обладателем титула WBC Silver.

Между тем в рамках форума прошел благотворительный аукцион: удалось собрать более 12 миллионов рублей в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

Текст: Екатерина Призова

 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Обновления под Лигу чемпионов: как изменится «Краснодар» летом
Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Уайт не исключил, что соперником Нурмагомедова станет Фергюсон
Сборная Катара отыгралась со счета 0:2 в матче Кубка Америки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь