Инсайдер раскрыл соперника и дату с местом следующего боя Тайсона Фьюри

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Претендентский статус Пулев заработал в октябре 2018 года, перебоксировав двоюродного брата Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри (22−2, 12 КО).

«Кубрат Пулев — кандидат на то, чтобы встретиться осенью с Фьюри. Так утверждают мои источники, — сообщил Манникс. — В Top Rank продолжают работать над тем, чтобы раскрутить по-максимуму реванш Фьюри с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Но Пулев сперва захочет дождаться решения IBF по своему претендентскому статусу. Все зависит от решения IBF по реваншу между Энтони Джошуа и Энди Руисом».

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Похоже, Манникс предполагает, что IBF может санкционировать незамедлительный бой между действующим чемпионом мексиканцем Руисом и обязательным претендентом Пулевым. В этом случае с высокой долей вероятности чемпион откажется от титула организации — он обязан сперва дать реванш предыдущему чемпиону британцу Джошуа, которого сенсационно побил 1 июня в Нью-Йорке, отобрал титулы по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

Ранее инсайдер Майкл Бенсон (SportTalk) сообщил, что по правилу ротации следующая обязательная защита титула у Руиса — по версии WBO, а не IBF.

Сопромоутер Фьюри Боб Арум (Top Rank Promotions) раскрыл информацию о том, где и когда (скорее всего) проведет свой следующий бой «линейный чемпион». По его словам, с высокой долей вероятности Фьюри выступит 5 октября в Нью-Йорке (США) на культовой арене Madison Square Garden.