Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
15Главные звёзды молодёжного Евро
16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Последствия от нокаута Головкина заставили экс-чемпиона задуматься о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук (38−2, 26 КО) задумался о завершении карьеры. Об этом сообщает WorldBoxingNews со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По информации издания, сейчас Брук думает о прощальном бое. На это его подтолкнули неудачи в переговорах с британцем Амиром Ханом (33−5, 20 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (35−0, 26 КО), а также последствия травм от поражений казахстанцу Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО) и Эрролу Спенсу (25−0, 21 КО) из США.

С августа 2014 года по май 2017 года Брук владел титулом чемпиона IBF в полусреднем весе. Британец имел рекордс 36−0, пока в сентябре 2017 года не поднялся в средний дивизион, где нокаутом проиграл Головкину, который тогда защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возвращение после первого поражения у Брука не задалось. В мае 2017 года он нокаутом в 11-м раунде проиграл Спенсу и потерял титул IBF. Как и в бою с Головкиным, Брук повредил глазницу.

Последний раз на ринг 33-летний Брук выходил в декабре 2018 года, когда по итогам 12 раундов победил решением австралийца Майкла Зефару (26−3, 15 КО). Для британца этот поединок стал вторым в первом среднем весе.

Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Великий неудачник: почему Месси ничего не выиграет в сборной
«Список на выход» московского «Спартака»: кто в него входит?
«Арсенал» попал в еврокубки, но потеряет почти всех лидеров
Марадона — игрокам Аргентины: Вы оскорбляете свои футболки
Двукратный чемпион России покинул казанский «Рубин»
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Сборная России проведет матч отбора ЧЕ с Шотландией в «Лужниках»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь