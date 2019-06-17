Последствия от нокаута Головкина заставили экс-чемпиона задуматься о завершении карьеры

По информации издания, сейчас Брук думает о прощальном бое. На это его подтолкнули неудачи в переговорах с британцем Амиром Ханом (33−5, 20 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (35−0, 26 КО), а также последствия травм от поражений казахстанцу Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО) и Эрролу Спенсу (25−0, 21 КО) из США.
С августа 2014 года по май 2017 года Брук владел титулом чемпиона IBF в полусреднем весе. Британец имел рекордс 36−0, пока в сентябре 2017 года не поднялся в средний дивизион, где нокаутом проиграл Головкину, который тогда защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
Возвращение после первого поражения у Брука не задалось. В мае 2017 года он нокаутом в 11-м раунде проиграл Спенсу и потерял титул IBF. Как и в бою с Головкиным, Брук повредил глазницу.
Последний раз на ринг 33-летний Брук выходил в декабре 2018 года, когда по итогам 12 раундов победил решением австралийца Майкла Зефару (26−3, 15 КО). Для британца этот поединок стал вторым в первом среднем весе.