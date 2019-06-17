Для казахстанца нашли замену экс-сопернику чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO

28-летний Дычко должен вернуться на ринг 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США). Встреча с Зумбано должна была стать восьмираундовой, но 38-летний южноамериканец, который не боксировал с сентября 2017 года, на ринг, скорее всего, не вернется.
Известность Зумбано получил как бывший соперник Энди Руиса (33−1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22−1, 21 КО). В апреле американский мексиканец нокаутировал британца и стал владельцем титулов чемпиона мира по версиям WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.
Сейчас Дычко подбирают оппозицию — основным вариантом является опытный боксер из США. В ближайшее время американца должны утвердить как участника вечера бокса в Холливуде.
Добавим, что вместе с Дычко в вечере бокса в Холливуде выступит еще один казахстанец — 24-летний полулегковес Муса Турсынгалиев (9−0, 6 КО), чей соперник пока не назван. Главным событием шоу будет десятираундовый бой пуэрториканца Деррика Куэваса (21−0−1, 14 КО) с Хесусом Алберто Бельтраном (17−2−2, 10 КО) из Мексики.