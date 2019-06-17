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17 июня, источник: Vesti.kz

Для казахстанца нашли замену экс-сопернику чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (8−0, 8 КО) может встретиться с соперником из США вместо ранее заявленного бразильца Рафаэля Зумбано (39−16−1, 31 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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28-летний Дычко должен вернуться на ринг 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США). Встреча с Зумбано должна была стать восьмираундовой, но 38-летний южноамериканец, который не боксировал с сентября 2017 года, на ринг, скорее всего, не вернется.

Известность Зумбано получил как бывший соперник Энди Руиса (33−1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22−1, 21 КО). В апреле американский мексиканец нокаутировал британца и стал владельцем титулов чемпиона мира по версиям WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.

Сейчас Дычко подбирают оппозицию — основным вариантом является опытный боксер из США. В ближайшее время американца должны утвердить как участника вечера бокса в Холливуде.

Добавим, что вместе с Дычко в вечере бокса в Холливуде выступит еще один казахстанец — 24-летний полулегковес Муса Турсынгалиев (9−0, 6 КО), чей соперник пока не назван. Главным событием шоу будет десятираундовый бой пуэрториканца Деррика Куэваса (21−0−1, 14 КО) с Хесусом Алберто Бельтраном (17−2−2, 10 КО) из Мексики.

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