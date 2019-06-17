Для казахстанца нашли замену экс-сопернику чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO

28-летний Дычко должен вернуться на ринг 12 июля в Холливуде (штат Флорида, США). Встреча с Зумбано должна была стать восьмираундовой, но 38-летний южноамериканец, который не боксировал с сентября 2017 года, на ринг, скорее всего, не вернется.

Известность Зумбано получил как бывший соперник Энди Руиса (33−1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22−1, 21 КО). В апреле американский мексиканец нокаутировал британца и стал владельцем титулов чемпиона мира по версиям WBO, WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.

Сейчас Дычко подбирают оппозицию — основным вариантом является опытный боксер из США. В ближайшее время американца должны утвердить как участника вечера бокса в Холливуде.