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08:23 (мск), источник: Vesti.kz

IBO выбрала Головкину следующего соперника среди чемпионов мира

Официальный твиттер Международной боксерской организации (IBO) провел голосование, чтобы определить следующего соперника для экс-чемпиона организации в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

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Первое место занял мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 34 КО), владеющий титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, который набрал 59 процента голосов. Далее расположились обладатель пояса WBO в средней категории американец Деметриус Андраде (27−0, 17 КО) — 20 процентов, чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) — 15 процентов и американец Джермалл Чарло (28−0, 17 КО), которому принадлежит пояс «временного» чемпиона WBC в среднем весе, — пять процентов.

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Титул IBO Головкин завоевал в 2011 году и владел им до сентября 2018 года, когда в матче-реванше проиграл решением судей Альваресу. Годом ранее их первый бой завершился ничьей.

8 июня в Нью-Йорке (США) казахстанец дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). После победы казахстанец бросил вызов «Канело», предложив провести третий поединок в сентябре.

Со своей стороны Андраде заявил, что Головкин отказался драться с ним в своем дебютном поединке на DAZN, отдав предпочтение малоизвестному канадцу. Тренер казахстанца Джонатан Бэнкс ответил на обвинения американца.

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