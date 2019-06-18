IBO выбрала Головкину следующего соперника среди чемпионов мира
Официальный твиттер Международной боксерской организации (IBO) провел голосование, чтобы определить следующего соперника для
Официальный твиттер Международной боксерской организации (IBO) провел голосование, чтобы определить следующего соперника для
Первое место занял мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 34 КО), владеющий титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе, который набрал 59 процента голосов. Далее расположились обладатель пояса WBO в средней категории американец Деметриус Андраде (27−0, 17 КО) — 20 процентов, чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) — 15 процентов и американец Джермалл Чарло (28−0, 17 КО), которому принадлежит пояс «временного» чемпиона WBC в среднем весе, — пять процентов.
Титул IBO Головкин завоевал в 2011 году и владел им до сентября 2018 года, когда в
8 июня в
Со своей стороны Андраде заявил, что Головкин отказался драться с ним в своем дебютном поединке на DAZN, отдав предпочтение малоизвестному канадцу. Тренер казахстанца Джонатан Бэнкс ответил на обвинения американца.